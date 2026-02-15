Nattanzinho leva forró e piseiro para o carnaval da Afonso Pena

O bloco Desmantelo do Nattan começou com atraso na Avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte. A concentração estava marcada para as 13h deste domingo (15/2), com o início do desfile às 15h.

Informações preliminares dão conta que a chegada do cantor Nattanzinho a Belo Horizonte atrasou. Por este motivo, o horário de dispersão do bloco, marcado para as 18h, pode se estender.

Com hits como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Love Gostosinho” e “Comunicação Falhou”, o cantor e compositor cearense é um dos principais nomes da nova geração do forró e do piseiro no Brasil, confirmando o ecletismo do carnaval de BH.



