Nattanzinho leva forró e piseiro para o carnaval da Afonso Pena
Cantor e compositor teve projeção por meio das plataformas digitais, com hits como 'Tem Cabaré Essa Noite', 'Love Gostosinho' e 'Comunicação Falhou'
O bloco Desmantelo do Nattan começou com atraso na Avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte. A concentração estava marcada para as 13h deste domingo (15/2), com o início do desfile às 15h.
Informações preliminares dão conta que a chegada do cantor Nattanzinho a Belo Horizonte atrasou. Por este motivo, o horário de dispersão do bloco, marcado para as 18h, pode se estender.
Com hits como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Love Gostosinho” e “Comunicação Falhou”, o cantor e compositor cearense é um dos principais nomes da nova geração do forró e do piseiro no Brasil, confirmando o ecletismo do carnaval de BH.