Carnaval eclético

Nattanzinho leva forró e piseiro para o carnaval da Afonso Pena

Cantor e compositor teve projeção por meio das plataformas digitais, com hits como 'Tem Cabaré Essa Noite', 'Love Gostosinho' e 'Comunicação Falhou'

15/02/2026 17:33

O bloco Desmantelo do Nattan desfila na Avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte
Informações preliminares dão conta que a chegada do cantor Nattanzinho a Belo Horizonte atrasou crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

O bloco Desmantelo do Nattan começou com atraso na Avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte. A concentração estava marcada para as 13h deste domingo (15/2), com o início do desfile às 15h.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA -Portal Giro 10
Bloco atraiu vários foliões-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Brilhos e paetês iluminam a festa-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Casais também se divertem-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Amigas se divertem no carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Amigas padronizaram a fantasia-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Animal print continua em alta no carnaval-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Amigas de lacinho na cabeça-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Foliões subiram no abrigo do ponto de ônibus-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Rolou uma química aqui!-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Dispersão do bloco pode atrasar-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cantor e compositor cearense é um dos principais nomes da nova geração do forró e do piseiro -Marcos Vieira/EM/D.A Press
O bloco Desmantelo do Nattan começou com atraso na Avenida Afonso Pena-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Informações preliminares dão conta que a chegada do cantor Nattanzinho a Belo Horizonte atrasou-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Informações preliminares dão conta que a chegada do cantor Nattanzinho a Belo Horizonte atrasou. Por este motivo, o horário de dispersão do bloco, marcado para as 18h, pode se estender.

Com hits como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Love Gostosinho” e “Comunicação Falhou”, o cantor e compositor cearense é um dos principais nomes da nova geração do forró e do piseiro no Brasil, confirmando o ecletismo do carnaval de BH. 

bh carnaval carnaval-2026 forro nattanzinho piseiro

