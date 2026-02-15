Antes de show, fãs de Marina Sena disputam ônibus com destino à Pampulha

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O primeiro bloco da cantora Marina Sena ocorre em frente ao Mineirão, na Pampulha, na tarde deste domingo (15/2) de carnaval e conquistou grande público no entorno do estádio. Para chegar na Avenida Abrahão Caram, onde a atração está desfilando, muitos dos fãs precisaram disputar os ônibus, que ficaram abarrotados.

Os fãs saíram de diferentes pontos da cidade em busca de um espaço no grande bloco da artista, mas os principais coletivos utilizados são aqueles com destino à Região Pampulha. O Move articulado 51 (Estação Pampulha/Hospitais), com capacidade maior do que outros ônibus, foi destaque dentre as opções para a locomoção.

Na Avenida Alfredo Balena, na área hospital de Belo Horizonte, as pessoas disputaram por um espaço nos ônibus, que já chegaram na avenida lotados. Muitas pessoas optaram por pegar o 51 no ponto de partida, na Praça Hugo Werneck, lotando-os lá mesmo.

Dessa forma, muitos motoristas nem pararam na Avenida Alfredo Balena. O pequeno espaço existente nos ônibus que paravam era altamente disputado por grupos de amigos. O mesmo foi identificado na Rua Padre Belchior, onde o 51 e o 5201 (Dona Clara/Buritis) - que vai até as proximidades do show - passam.

Já na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias que dão acesso ao local do show, a reportagem do Estado de Minas registrou outras linhas com destino à Pampulha completamente lotadas. As linhas 5106 (BH Shopping/Bandeirantes) e 5401 (Dom Cabral/São Luiz) também passaram lotadas e, novamente, muitos motoristas optaram não parar nas estações do Move da avenida.

De dentro das estações, foi possível ouvir "Marina, Marina" de alguns ônibus quando passavam. Uma mulher, que não quis falar com a reportagem, tentou pegar o 5106, mas foi informada pelo próprio motorista que não seria possível entrar, pois o veículo estava lotado.

Ela reclamou e tentou mesmo assim, pois, segundo ela, precisava trabalhar. No entanto, ela não conseguiu embarcar e reclamou: "Sacanagem, preciso trabalhar. Não estou curtindo, não". Em imagens feitas na avenida em que Marina faz o cortejo é possível ver que está muito cheio.

Entretanto, o Corpo de Bombeiros informou que não há informações sobre superlotação na Marinada, pois só ocorre quando há densidade igual ou superior a seis pessoas por metro quadrado.