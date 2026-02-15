Foliões usam fantasias inspiradas no álbum de Marina Sena para a Marinada

Foliões apostam em fantasias inspiradas em álbuns de Marina Sena para o bloco da cantora. Intitulado Marinada, em referência ao último EP lançado pela artista, o cortejo agita a multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, na tarde deste domingo (15/2).

Bárbara Queiroz, de 28 anos, escolheu uma fantasia inspirada no álbum "De Primeira". Ela conta que veio de Campinas (SP) apenas para ver Marina Sena no carnaval de Belo Horizonte.

João Vicente Machado Vieira Bastos, de 26 anos, também viajou para ver sua cantora predileta. De Porto Alegre, ele optou pela faixa que remete ao primeiro álbum de Marina Sena.

Bárbara Marra, de 26 anos, também se inspirou no De Primeira e veio de Itajubá, no Sul de Minas, para participar do bloco da cantora.

Apesar de o bloco estar marcado para as 13h deste domingo (15/2), Marina Sena apareceu mais cedo para fazer a passagem de som e já colocou os foliões no clima para a Marinada.

O esquenta para o início oficial do bloco ficou por conta da DJ Kingdom.