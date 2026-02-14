Clayton e Romário animam o carnaval na Pampulha com hits sertanejos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Ao som de hits sertanejos, a dupla Clayton e Romário se apresenta na tarde deste sábado (14/2) no bloco Beagá na Folia, e agita os fãs na Avenida Abrahão Caram, em frente ao Mineirão, na Pampulha. Muitos dos foliões vieram de outras cidades e até de outros estados para conhecer os artistas.

A dupla, formada pelos irmãos goianos, se consolidou no cenário nacional da música com números expressivos. Conforme balanço do Spotify divulgado em outubro, eles têm cerca de 9,1 milhões de ouvintes mensais na plataforma e superam a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

Diretamente de Nepomuceno, no Sul de Minas, o quinteto de amigos Isadora Ferreira, Giovana Petrini, Ana Júlia Petrini, Nathaly Silva e Felipe Fernandes, vieram aproveitar a folia em clima de sertanejo.

De acordo com Felipe, que já curte o terceiro carnaval em Belo Horizonte, eles pretendem ir às ruas em todos os dias, mas o show sertanejo toca no coração deles. "Somos do Sul de Minas, raiz do sertanejo. Gostamos demais", diz o médico veterinário.

Segundo ele, depois de começar a namorar Isadora, ele a convidou para conhecer a folia belo-horizontina e ela chamou as amigas. A expectativa é alta para elas também.

Os cantores também conquistam o gosto de foliões de outras cidades mineiras. As amigas Maria Eduarda Vieira Martins e Daniele Jacob, ambas formadas em pedagogia, se deslocaram de Viçosa (MG) para o grande bloco.

De acordo com Daniele, é a amiga que gosta mais de sertanejo, mas ela decidiu acompanhar a parceira, pois amanhã tem apresentação da cantora Marina Sena e também terá a companhia de Maria Eduarda.

"É o meu terceiro carnaval em BH e eu gosto bastante, mas sinto muita insegurança. Nunca fui roubada, mas não trago celular, não vou em bloco a noite", pontua, alegando que a insegurança é maior pela condição de ser mulher.