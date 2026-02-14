Bloco Seu Vizinho presta homenagem às matriarcas da comunidade. Veja vídeo

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O bloco Seu Vizinho reuniu uma multidão sob o sol deste sábado (14/02). Este ano, o bloco do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, leva o tema “Batuke de Minas” para as ruas, uma homenagem às afromoneiridades.

O bloco abriu o cortejo com uma cerimônia para acordar o boi. As matriarcas passaram no meio da bateria, que se curvou em respeito às mais velhas, benzendo os presentes, até chegar ao boi, que então passou a dançar e interagir com os foliões.

Em seguida, a bateria se posicionou para iniciar o desfile. Desde 2014 o Seu vizinho aposta em fazer um carnaval acessível, diverso e de resistência com o objetivo de fortalecer a comunidade local.