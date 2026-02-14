Assine
CARNAVAL EM BH

Bloco Seu Vizinho presta homenagem às matriarcas da comunidade. Veja vídeo

Cerimônia de abertura do bloco do Aglomerado da Serra emociona moradores e foliões ao celebrar afromineiridades com o tema "Batuke de Minas"

Izabella Caixeta
14/02/2026 15:01 - atualizado em 14/02/2026 15:01

Bloco abriu o cortejo com uma cerimônia para acordar o boi. As matriarcas passaram no meio da bateria, que se curvou em respeito às mais velhas, benzendo os presentes crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O bloco Seu Vizinho reuniu uma multidão sob o sol deste sábado (14/02). Este ano, o bloco do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, leva o tema “Batuke de Minas” para as ruas, uma homenagem às afromoneiridades.

O bloco abriu o cortejo com uma cerimônia para acordar o boi. As matriarcas passaram no meio da bateria, que se curvou em respeito às mais velhas, benzendo os presentes, até chegar ao boi, que então passou a dançar e interagir com os foliões.

Em seguida, a bateria se posicionou para iniciar o desfile. Desde 2014 o Seu vizinho aposta em fazer um carnaval acessível, diverso e de resistência com o objetivo de fortalecer a comunidade local.

blocos carnaval carnaval-bh desfiles folia

