Bloco Seu Vizinho presta homenagem às matriarcas da comunidade. Veja vídeo
Cerimônia de abertura do bloco do Aglomerado da Serra emociona moradores e foliões ao celebrar afromineiridades com o tema "Batuke de Minas"
O bloco Seu Vizinho reuniu uma multidão sob o sol deste sábado (14/02). Este ano, o bloco do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, leva o tema “Batuke de Minas” para as ruas, uma homenagem às afromoneiridades.
O bloco abriu o cortejo com uma cerimônia para acordar o boi. As matriarcas passaram no meio da bateria, que se curvou em respeito às mais velhas, benzendo os presentes, até chegar ao boi, que então passou a dançar e interagir com os foliões.
Em seguida, a bateria se posicionou para iniciar o desfile. Desde 2014 o Seu vizinho aposta em fazer um carnaval acessível, diverso e de resistência com o objetivo de fortalecer a comunidade local.