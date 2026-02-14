Assine
Bate-bolas: Tradição que se preserva no carnaval carioca

Redação Flipar
  • <p>São os Clóvis ou Bate-bolas, que são, basicamente, uma fantasia colorida, uma máscara e uma bola de plástico.</p>

     Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
  • <p>As diferenças entre Clóvis e Bate-bola são muito sutis. A principal é que os primeiros usam uma sombrinha, geralmente, com os mesmos desenhos da fantasia.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Mas os Clóvis/Bate-bolas vão muito além de uma simples roupa colorida e uma máscara um tanto quanto assustadora. </p>

    Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
  • <p>A cultura dos Clóvis/Bate-bolas faz parte da essência do carnaval dos subúrbios do Rio de Janeiro. </p>

    Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
  • <p>Tanto é que, em 2012, os Bate-bolas se tornaram Patrimônio Cultural Carioca.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>De fato, os Clóvis/Bate-bolas são comuns e tradicionais nas zonas norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. </p>

    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Mas eles também estão presentes em muitas cidades da Baixada Fluminense e até no interior do estado do Rio de Janeiro. </p>

    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>A origem dos Bate-bolas não é bem definida, até mesmo para historiadores e especialistas na cultura popular e carnavalesca do Rio de Janeiro. </p>

    Foto: Flickr/Ratao Diniz
  • <p>Alguns dizem que o “Clóvis” deriva da palavra “Clown” (palhaço, em inglês).</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Os relatos são de que, no início do século XX, eruditos chamavam os foliões fantasiados de “Clown” e que o termo, abrasileirado, virou “Clóvis”. </p>

    Foto: THmcdias/Wikimedia Commons
  • <p>Outra história dos Bate-bolas afirma que eles surgiram no Rio de Janeiro sobre a influência da colonização portuguesa e de outras festas, como a Folia de Reis.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Há ainda quem diga que escravos libertos, que eram perseguidos injustamente pela polícia, vestiam as fantasias para poder brincar livremente o Carnaval e “usar o Bate-bola” para protestar contra a opressão. </p>

    Foto: Divulgação
  • <p>Assim, não seguindo regras e batendo com força no chão as bolas mostravam que tinham força e poder para juntos incomodar e transformar. Na época, as bolas seriam feitas a partir de bexiga de boi.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Hoje em dia, porém, as bolas dos Bate-bolas são feitas de plástico ou material sintético. </p>

    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>Assim como no futebol, outra paixão da periferia carioca, a cultura de Bate-bola passa de pai para filho. </p>

    Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Hoje em dia, os Bate-bolas se organizam em grandes grupos/turmas, com dezenas ou até centenas de pessoas, que passam o ano inteiro preparando as belas fantasias.</p>

     Foto: Flickr/Ratao Diniz Diniz
  • <p>A saída dos grupos/turmas é uma festa com queima de fogos de artifício, equipe de som, churrascos ao som de samba e funk.</p>

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>O lado negativo fica por conta do risco de violência, já que a fantasia impede a identificação. Já houve casos de grupos vestidos de bate-bolas se enfrentando com rivais e aterrorizando moradores. Mais um trabalho para a polícia do RJ. </p>

    Foto: Reprodução/TV Globo
