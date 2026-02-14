Asa de Banana reúne público no Barro Preto com axé e rock dos anos 80

O bloco Asa de Banana desfila na tarde deste sábado (14/2) pela Avenida Augusto de Lima, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A saída do cortejo ocorreu às 14h, depois de concentração iniciada uma hora antes.

O repertório mistura axé e rock dos anos 80, tema escolhido para o desfile deste ano, com músicas nacionais e internacionais. A apresentação é conduzida por banda em trio elétrico, com vocalistas, músicos e ala de animação, interagindo com o público. O mascote do bloco, caracterizado como uma banana com guitarra, participa da performance.

Entre os participantes estavam Leonardo e Rafael, personagens do desenho Tartarugas Ninja, ou melhor, a psicóloga Gabriela Diniz, de 26 anos , e o químico Guilherme Félix, de 27, que frequentam o carnaval de Belo Horizonte juntos há cinco anos. “Estamos gostando bastante do bloco, muito animado e com músicas extremamente boas”, afirmou Guilherme. Já Gabriela disse que considera o carnaval um dos momentos mais aguardados do ano.

O casal contou ainda que as duas tartarugas restantes da equipe, Michelangelo e Donatello, são amigos que se desencontraram ao longo do trajeto.

Sobre a estrutura, os foliões avaliaram positivamente a presença de ambulâncias e policiais ao longo do percurso. Muitos participantes do bloco optaram por levar bebidas de casa para reduzir os gastos. Gabriela trouxe a tradicional bebida de BH, o Xeque Mate, valorizando a bebida local. “Minas é o meu estado”, diz ela.

Policiais militares permaneceram posicionados nas imediações do trio elétrico e em cruzamentos da região. Até o momento, segundo relatos colhidos no local, não havia registro de ocorrências graves. Bombeiros e uma ambulância do Samu também acompanhavam o desfile.

Banheiros químicos foram distribuídos ao longo da Avenida Augusto de Lima e ruas próximas, com sinalização para orientar o público e filas reduzidas durante a tarde.



As ruas estão bastante limpas até o momento. A reportagem flagrou ao menos 10 garis na avenida.

Asa de Banana

Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira com repertório inspirado em bandas baianas como Asa de Águia e Chiclete com Banana.

Atualmente, o bloco reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança.



Em 2026, o tema é “Carnaval retrô: Asa de Banana do Pelô ao rock dos anos 80”, em homenagem a sucessos do rock da década de 1980 e clássicos do axé.



