CARNAVAL 2026
Looks combinando roubam a cena no Quando Come Se Lambuza; veja fotos
O bloco reúne milhares na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14/02), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-
Fantasias em sintonia agitam o bloco Quando Come Se Lambuza na avenida Afonso Pena na manhã deste sábado (14), celebrando a diversidade com muita música, cores e animação Foto: Alessandra Mello/EM/D.A. Press
-