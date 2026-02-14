Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Fã de Clayton e Romário sai de Juiz de Fora para conhecer a dupla em BH

Sertanejos se apresentam no bloco Beagá na Folia neste sábado (14/2) e prometem levar uma multidão às ruas da capital

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/02/2026 15:33

compartilhe

SIGA
x
Naturais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, as amigas Bruna Drumond e Jeniffer Brasil dos Reis optaram por curtir a folia no show de Clayton e Romário
Naturais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, as amigas Bruna Drumond e Jeniffer Brasil dos Reis optaram por curtir a folia no show de Clayton e Romário crédito: Melissa Souza/EM/D.A. Press

A dupla Clayton e Romário se apresenta no carnaval de Belo Horizonte pelo terceiro ano consecutivo neste sábado (14/2) e atrai os foliões que preferem o sertanejo. Alguns dos fãs se deslocaram de outras cidades de Minas Gerais para conhecer os artistas que vão embalar o bloco BH na Folia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Diferentemente de outros blocos de BH, a agremiação foca principalmente no sertanejo. Além dos goianos Clayton e Romário, Michel Teló e Zé Felipe também se apresentam no Beagá na Folia, na segunda-feira (16/2).

A dentista Jeniffer Brasil dos Reis, de 26 anos, saiu de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para curtir o primeiro show da vida. 

Segundo Jeniffer, que viajou para a capital com o namorado para a casa de uma amiga, a expectativa para o show é alta. "É o primeiro show, nós viemos nesse bloco por causa do Clayton e Romário e estamos muito animadas", disse.

Já a amiga, a professora do ensino básico Bruna Drumond, de 32, conta que é o primeiro carnaval dela em BH, pois mora em Contagem, na Grande BH, há apenas oito meses. Com a repercussão positiva da folia na capital, ela decidiu convidar a amiga. Bruna conta que elas escolheram o bloco de hoje pelo ritmo e que devem ir em outro bloco amanhã para diversificar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Eu nunca fui de ir em bloquinho de carnaval, então esse é diferente. Tomara que eles cantem bastante, a gente é super fã", contou. A professora relatou, ainda, que elas cogitaram viajar para Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, também na Zona da Mata.

Tópicos relacionados:

bh blocos carnaval programacao sertanejos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay