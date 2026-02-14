Fã de Clayton e Romário sai de Juiz de Fora para conhecer a dupla em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A dupla Clayton e Romário se apresenta no carnaval de Belo Horizonte pelo terceiro ano consecutivo neste sábado (14/2) e atrai os foliões que preferem o sertanejo. Alguns dos fãs se deslocaram de outras cidades de Minas Gerais para conhecer os artistas que vão embalar o bloco BH na Folia.

Diferentemente de outros blocos de BH, a agremiação foca principalmente no sertanejo. Além dos goianos Clayton e Romário, Michel Teló e Zé Felipe também se apresentam no Beagá na Folia, na segunda-feira (16/2).

A dentista Jeniffer Brasil dos Reis, de 26 anos, saiu de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para curtir o primeiro show da vida.

Segundo Jeniffer, que viajou para a capital com o namorado para a casa de uma amiga, a expectativa para o show é alta. "É o primeiro show, nós viemos nesse bloco por causa do Clayton e Romário e estamos muito animadas", disse.

Já a amiga, a professora do ensino básico Bruna Drumond, de 32, conta que é o primeiro carnaval dela em BH, pois mora em Contagem, na Grande BH, há apenas oito meses. Com a repercussão positiva da folia na capital, ela decidiu convidar a amiga. Bruna conta que elas escolheram o bloco de hoje pelo ritmo e que devem ir em outro bloco amanhã para diversificar.

"Eu nunca fui de ir em bloquinho de carnaval, então esse é diferente. Tomara que eles cantem bastante, a gente é super fã", contou. A professora relatou, ainda, que elas cogitaram viajar para Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, também na Zona da Mata.