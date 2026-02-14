Assine
Clayton e Romário animam o carnaval na Pampulha com hits sertanejos

Primeiro dia do Beagá na Folia atrai público sertanejo para a Pampulha

Melissa Souza
  • Clayton e Romário cantam Flor, de Jorge e Mateus
    Clayton e Romário cantam Flor, de Jorge e Mateus Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
  • Pedro Peixoto, de Uberlândia, Felipe Assaf, de Macaé (RJ) e Heitor Miranda, de Ouro Preto, curtiram a folia em BH
    Pedro Peixoto, de Uberlândia, Felipe Assaf, de Macaé (RJ) e Heitor Miranda, de Ouro Preto, curtiram a folia em BH Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
  • Maria Eduarda Vieira Martins e Daniele Jacob vieram de Viçosa (MG) acompanhar o carnaval de BH
    Maria Eduarda Vieira Martins e Daniele Jacob vieram de Viçosa (MG) acompanhar o carnaval de BH Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
  • Tamiri Vilhegas, de São Paulo, bordou a própria fantasia na manhã desta sábado (14/2)
    Tamiri Vilhegas, de São Paulo, bordou a própria fantasia na manhã desta sábado (14/2) Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
  • As amigas Paola Samim e Jéssica Costa estavam na expectativa para ver a dupla sertaneja
    As amigas Paola Samim e Jéssica Costa estavam na expectativa para ver a dupla sertaneja Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
  • Naturais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, as amigas Bruna Drumond e Jeniffer Brasil dos Reis optaram por curtir a folia no show de Clayton e Romário
    Naturais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, as amigas Bruna Drumond e Jeniffer Brasil dos Reis optaram por curtir a folia no show de Clayton e Romário Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
