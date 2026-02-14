Galeria de foto
Clayton e Romário animam o carnaval na Pampulha com hits sertanejos
Primeiro dia do Beagá na Folia atrai público sertanejo para a Pampulha
Clayton e Romário cantam Flor, de Jorge e Mateus Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
Pedro Peixoto, de Uberlândia, Felipe Assaf, de Macaé (RJ) e Heitor Miranda, de Ouro Preto, curtiram a folia em BH Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
Maria Eduarda Vieira Martins e Daniele Jacob vieram de Viçosa (MG) acompanhar o carnaval de BH Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
Tamiri Vilhegas, de São Paulo, bordou a própria fantasia na manhã desta sábado (14/2) Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
As amigas Paola Samim e Jéssica Costa estavam na expectativa para ver a dupla sertaneja Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press
Naturais de Juiz de Fora, na Zona da Mata, as amigas Bruna Drumond e Jeniffer Brasil dos Reis optaram por curtir a folia no show de Clayton e Romário Foto: Melissa Souza/EM/D.A Press