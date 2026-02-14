Primeiro dia do Beagá na Folia atrai público sertanejo para a Pampulha
Agito na Avenida Abrahão Caram começou cedo, mas foliões ainda chegam ao local, que receberá a dupla goiana Clayton e Romário
O primeiro dia do Beagá na Folia, que acontece na Avenida Antônio Abrahão Caram, em frente ao Mineirão, atraiu foliões diferentes do comum: o público sertanejo se deslocou até a Região Pampulha para acompanhar os hits de Clayton e Romário na tarde deste sábado (14/2).
A concentração começou às 11h em frente ao 'Gigante da Pampulha' e sob céu céu aberto e sol forte. No entanto, por volta de 14h, o número de pessoas ainda era tímido na avenida. Foliões e ambulantes ainda chegavam na via, que era animada por canções carnavalescas de músicos como Ivete Sangalo e Léo Santana.
Como a atração do dia trata-se de uma dupla sertaneja, algumas pessoas optaram por usar chapéus de cowboy, retomando o movimento da cavalgada. Alguns dos itens era mais tradicionais e, outros, coloridos e estampados. O apetrecho também ajuda a evitar o sol.