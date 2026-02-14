Assine
CARNAVAL 2026

Primeiro dia do Beagá na Folia atrai público sertanejo para a Pampulha

Agito na Avenida Abrahão Caram começou cedo, mas foliões ainda chegam ao local, que receberá a dupla goiana Clayton e Romário

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/02/2026 15:11

O primeiro dia do Beagá na Folia, que acontece na Avenida Antônio Abrahão Caram, em frente ao Mineirã crédito: Melissa Souza/EM/D.A. Press

O primeiro dia do Beagá na Folia, que acontece na Avenida Antônio Abrahão Caram, em frente ao Mineirão, atraiu foliões diferentes do comum: o público sertanejo se deslocou até a Região Pampulha para acompanhar os hits de Clayton e Romário na tarde deste sábado (14/2).

A concentração começou às 11h em frente ao 'Gigante da Pampulha' e sob céu céu aberto e sol forte. No entanto, por volta de 14h, o número de pessoas ainda era tímido na avenida. Foliões e ambulantes ainda chegavam na via, que era animada por canções carnavalescas de músicos como Ivete Sangalo e Léo Santana.

Como a atração do dia trata-se de uma dupla sertaneja, algumas pessoas optaram por usar chapéus de cowboy, retomando o movimento da cavalgada. Alguns dos itens era mais tradicionais e, outros, coloridos e estampados. O apetrecho também ajuda a evitar o sol.

