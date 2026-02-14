Assine
Folia sertaneja

‘Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval', diz fã de Clayton e Romário

Acompanhada de uma amiga, belo-horizontina afirma que 'ama' a folia da capital por causa dos sertanejos. 'Eu sei todas as músicas deles', diz

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/02/2026 16:01 - atualizado em 14/02/2026 16:04

As amigas Paola Samim e Jéssica Costa estão na expectativa para ver a dupla sertaneja no Bloco Beagá na Folia
As amigas Paola Samim e Jéssica Costa estão na expectativa para ver a dupla sertaneja no Bloco Beagá na Folia crédito: Melissa Souza/EM/D.A Press

"Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval". É o que diz a belo-horizontina Jéssica Costa, que teve a primeira experiência carnavalesca no bloco de Clayton e Romário em 2024 e, desde então, passou a amar a folia na capital.

De acordo com a administradora, foi a amiga, Paola Samim, que a convidou. Segundo Paola, que atua na mesma área, o fato de elas serem fãs foi o que motivou a primeira participação delas no show, há dois anos. Na ocasião, Romário pegou na mão dela e proporcionou uma experiência inesquecível.

 

"Eu queria (pegar na mão dele de novo) mas não sei se vai ser possível. Eu sei todas as músicas deles. A gente só veio aqui por causa deles", conta Paola.

overflay