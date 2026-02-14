‘Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval', diz fã de Clayton e Romário

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

"Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval". É o que diz a belo-horizontina Jéssica Costa, que teve a primeira experiência carnavalesca no bloco de Clayton e Romário em 2024 e, desde então, passou a amar a folia na capital.

De acordo com a administradora, foi a amiga, Paola Samim, que a convidou. Segundo Paola, que atua na mesma área, o fato de elas serem fãs foi o que motivou a primeira participação delas no show, há dois anos. Na ocasião, Romário pegou na mão dela e proporcionou uma experiência inesquecível.

"Eu queria (pegar na mão dele de novo) mas não sei se vai ser possível. Eu sei todas as músicas deles. A gente só veio aqui por causa deles", conta Paola.



