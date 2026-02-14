‘Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval', diz fã de Clayton e Romário
Acompanhada de uma amiga, belo-horizontina afirma que 'ama' a folia da capital por causa dos sertanejos. 'Eu sei todas as músicas deles', diz
"Foi aqui que me apaixonei pelo carnaval". É o que diz a belo-horizontina Jéssica Costa, que teve a primeira experiência carnavalesca no bloco de Clayton e Romário em 2024 e, desde então, passou a amar a folia na capital.
De acordo com a administradora, foi a amiga, Paola Samim, que a convidou. Segundo Paola, que atua na mesma área, o fato de elas serem fãs foi o que motivou a primeira participação delas no show, há dois anos. Na ocasião, Romário pegou na mão dela e proporcionou uma experiência inesquecível.
"Eu queria (pegar na mão dele de novo) mas não sei se vai ser possível. Eu sei todas as músicas deles. A gente só veio aqui por causa deles", conta Paola.