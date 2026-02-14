Foliã aposta em câmera de 6 centímetros para evitar furto no carnaval
Câmera-chaveiro foi lançada em 2025 e evita o uso do celular para registrar os cliques do carnaval no meio da 'muvuca'
No meio da “muvuca” do carnaval, todo cuidado é pouco. Por isso, a pesquisadora e jornalista Bruna Silveira apostou em uma câmera do tamanho de um polegar para registrar as recordações deste sábado (14/02).
A Kodak Charmera é uma proposta de câmera-chaveiro lançada em 2025. Bruna conta que a sua foi presente do marido, que curtia o bloco Seu Vizinho ao seu lado.
“Ela é pequenininha e é bom que evita furto, não precisa ficar pegando o celular toda hora e a qualidade das fotos é ótima”, afirma. Durante o cortejo, ela pendura o aro semelhante ao de um chaveiro no dedo ou no cordão do pescoço, ficando com as mãos livres para pular e dançar.
A jornalista ainda conta que todo ano faz questão de ir no bloco Seu Vizinho, na Avenida Mem de Sá, aos pés do Aglomerado da Serra, e se emocionou com a cerimônia que acordou o Boi Minas Gerais, parte da performance que representa uma benção inicial para abrir a avenida para o desfile. “Foi maravilhoso. Seu vizinho, como sempre, trazendo muita emoção, com as matriarcas Vizinhas das C’Antiga”, elogia.