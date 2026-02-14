Assine
Foliã aposta em câmera de 6 centímetros para evitar furto no carnaval

Câmera-chaveiro foi lançada em 2025 e evita o uso do celular para registrar os cliques do carnaval no meio da 'muvuca'

14/02/2026 15:43 - atualizado em 14/02/2026 16:07

Bruna Silveira apostou em uma câmera do tamanho de um polegar para registrar as recordações deste sábado
Bruna Silveira apostou em uma câmera do tamanho de um polegar para registrar as recordações deste sábado crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A Press

No meio da “muvuca” do carnaval, todo cuidado é pouco. Por isso, a pesquisadora e jornalista Bruna Silveira apostou em uma câmera do tamanho de um polegar para registrar as recordações deste sábado (14/02).

A Kodak Charmera é uma proposta de câmera-chaveiro lançada em 2025. Bruna conta que a sua foi presente do marido, que curtia o bloco Seu Vizinho ao seu lado.



“Ela é pequenininha e é bom que evita furto, não precisa ficar pegando o celular toda hora e a qualidade das fotos é ótima”, afirma. Durante o cortejo, ela pendura o aro semelhante ao de um chaveiro no dedo ou no cordão do pescoço, ficando com as mãos livres para pular e dançar. 

A jornalista ainda conta que todo ano faz questão de ir no bloco Seu Vizinho, na Avenida Mem de Sá, aos pés do Aglomerado da Serra, e se emocionou com a cerimônia que acordou o Boi Minas Gerais, parte da performance que representa uma benção inicial para abrir a avenida para o desfile. “Foi maravilhoso. Seu vizinho, como sempre, trazendo muita emoção, com as matriarcas Vizinhas das C’Antiga”, elogia.

Tópicos relacionados:

2026 camera carnaval carnaval-2026 foto furto

