Foliões passam mal antes de Marina Sena cantar no Marinada em BH
Multidão se reúne em frente ao Mineirão, na Pampulha, para o primeiro bloco de carnaval da cantora
O Marinada, primeiro bloco da cantora Marina Sena, reúne multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, neste domingo (15/2) de carnaval. No local, a reportagem do Estado de Minas presenciou ao menos quatro pessoas recebendo atendimento médico antes mesmo da artista se apresentar.
A Avenida Antônio Abrahão Caram, por onde o trio vai andar, está lotada e faz muito calor. Ao menos duas folionas precisaram ser carregadas até o ponto de atendimento, que está acontecendo atrás do trio elétrico. “Quero água”, gritam foliões que estão na lateral do trio.
As pessoas estão recorrendo ao leque para tentar aliviar o calorão.
A concentração para o bloco estava marcada para às 13h, e o esquenta ficou por conta da DJ Kingdom. Por volta de 14h40, Marina Sena ainda não havia começado a apresentação.