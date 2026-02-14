PM flagra idoso beijando à força cordeira de bloco no carnaval em BH
Segundo a Polícia Militar, a vítima tem 26 anos e apresentou 'visível abalo emocional', pois começou a chorar após o ocorrido. O homem, de 69 anos, foi preso
compartilheSIGA
Um homem de 69 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) por importunação sexual, no início da noite deste sábado (14/2), durante a passagem do bloco Volta Belchior, na Avenida dos Andradas, na altura do número 3.760, em Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com o registro da ocorrência, policiais do Batalhão Acadêmico Fernão Capelo viram o idoso beijando a vítima, uma jovem de 26 anos, à força, próximo à boca. A vítima trabalhava como 'cordeira' do trio elétrico.
Leia Mais
Imediatamente, cinco militares se aproximaram e cercaram o homem. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Segundo a PMMG, a mulher apresentou "visível abalo emocional", pois começou a chorar após o ocorrido. Ela recebeu atendimento na Cabine Rosa — estrutura criada neste ano pela polícia para centralizar e humanizar o atendimento a vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante a folia.