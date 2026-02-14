Assine
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

PM flagra idoso beijando à força cordeira de bloco no carnaval em BH

Segundo a Polícia Militar, a vítima tem 26 anos e apresentou 'visível abalo emocional', pois começou a chorar após o ocorrido. O homem, de 69 anos, foi preso

Bruno Luis Barros
14/02/2026 22:05

Ocorrência de importunação foi registrada durante a passagem do bloco Volta Belchior
Ocorrência de importunação foi registrada durante a passagem do bloco Volta Belchior crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) por importunação sexual, no início da noite deste sábado (14/2), durante a passagem do bloco Volta Belchior, na Avenida dos Andradas, na altura do número 3.760, em Belo Horizonte. 

De acordo com o registro da ocorrência, policiais do Batalhão Acadêmico Fernão Capelo viram o idoso beijando a vítima, uma jovem de 26 anos, à força, próximo à boca. A vítima trabalhava como 'cordeira' do trio elétrico. 

Imediatamente, cinco militares se aproximaram e cercaram o homem. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil.

Segundo a PMMG, a mulher apresentou "visível abalo emocional", pois começou a chorar após o ocorrido. Ela recebeu atendimento na Cabine Rosa — estrutura criada neste ano pela polícia para centralizar e humanizar o atendimento a vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante a folia.

