PM flagra idoso beijando à força cordeira de bloco no carnaval em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMMG) por importunação sexual, no início da noite deste sábado (14/2), durante a passagem do bloco Volta Belchior, na Avenida dos Andradas, na altura do número 3.760, em Belo Horizonte.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais do Batalhão Acadêmico Fernão Capelo viram o idoso beijando a vítima, uma jovem de 26 anos, à força, próximo à boca. A vítima trabalhava como 'cordeira' do trio elétrico.

Imediatamente, cinco militares se aproximaram e cercaram o homem. Ele não resistiu à prisão e foi conduzido a uma delegacia da Polícia Civil.

Segundo a PMMG, a mulher apresentou "visível abalo emocional", pois começou a chorar após o ocorrido. Ela recebeu atendimento na Cabine Rosa — estrutura criada neste ano pela polícia para centralizar e humanizar o atendimento a vítimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante a folia.