Jovem é morto com 16 tiros em Sabará, na Grande BH

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (13/2) no Bairro Rio Negro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), havia 16 perfurações de bala de fogo no corpo da vítima.

A corporação foi acionada por volta de 21h20. Quando militares chegaram ao local, encontraram o jovem morto. Conforme registro policial, havia substância semelhante a haxixe e dinheiro físico no bolso da vítima, que foi identificada pela equipe de inteligência da polícia e por familiares.

A PMMG abordou dois homens que estavam em uma calçada em frente a uma residência próxima ao local do crime e seriam suspeitos. Aos militares, eles negaram conhecer a vítima e foram liberados.

Mais tarde, uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou à polícia que viu a vítima sair da residência onde os dois suspeitos estavam em frente momentos antes de ser morto. A guarnição retornou ao imóvel, mas não encontrou os suspeitos.

Conforme boletim de ocorrência, militares ouviram barulho de telhas sendo quebradas nos fundos do imóvel, o que pode indicar que os suspeitos fugiram do local. Até o momento, ninguém foi preso.

No registro policial também consta que câmeras de segurança flagraram o momento em que motorista e passageiro de um Honda HR-V efetuaram os disparos contra o jovem. O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará.