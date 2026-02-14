Assine
EXECUÇÃO

Jovem é morto com 16 tiros em Sabará, na Grande BH

Câmeras de segurança flagraram momento em que motorista e passageiro de um Honda HR-V efetuaram os disparos

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
14/02/2026 17:47

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (13/2) no Bairro Rio Negro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (13/2) no Bairro Rio Negro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (13/2) no Bairro Rio Negro, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), havia 16 perfurações de bala de fogo no corpo da vítima.

A corporação foi acionada por volta de 21h20. Quando militares chegaram ao local, encontraram o jovem morto. Conforme registro policial, havia substância semelhante a haxixe e dinheiro físico no bolso da vítima, que foi identificada pela equipe de inteligência da polícia e por familiares. 

A PMMG abordou dois homens que estavam em uma calçada em frente a uma residência próxima ao local do crime e seriam suspeitos. Aos militares, eles negaram conhecer a vítima e foram liberados.  

Mais tarde, uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou à polícia que viu a vítima sair da residência onde os dois suspeitos estavam em frente momentos antes de ser morto. A guarnição retornou ao imóvel, mas não encontrou os suspeitos. 

Conforme boletim de ocorrência, militares ouviram barulho de telhas sendo quebradas nos fundos do imóvel, o que pode indicar que os suspeitos fugiram do local. Até o momento, ninguém foi preso. 

No registro policial também consta que câmeras de segurança flagraram o momento em que motorista e passageiro de um Honda HR-V efetuaram os disparos contra o jovem. O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará. 

