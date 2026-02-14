Vídeo: PM localiza extensa plantação de maconha e apreende armas em MG

Uma extensa plantação de maconha foi localizada pela Polícia Militar na zona rural de Fervedouro (MG), na Zona da Mata, durante operação realizada nessa sexta-feira (13/2). A ação ocorreu na região do Córrego Ribeirão do Jorge, após denúncias sobre o cultivo ilegal de entorpecentes.

De acordo com a corporação, equipes da 75ª Companhia da PM foram mobilizadas para averiguar as informações e, durante diligências no local, encontraram uma área de aproximadamente mil metros quadrados ocupada por pés de maconha (cannabis sativa).

Uma mulher de 23 anos foi presa. Segundo a polícia, ela é esposa de um homem de 27 anos, que fugiu do local junto com o pai dele, de 61 anos. Eles são proprietários do terreno onde a plantação foi localizada, segundo a PM.

Os militares ainda apreenderam armamentos que, segundo a polícia, seriam utilizadom para a segurança da área de cultivo. Foram recolhidos um rifle com carregador, um revólver calibre .32 e seis cartuchos do mesmo calibre.