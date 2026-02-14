Banheiros e preço das bebidas recebem avaliação positiva em bloco de BH

Questões como filas em banheiros e preço das bebidas costumam aparecer entre as principais críticas ao carnaval de Belo Horizonte. No desfile do bloco Asa de Banana, na tarde deste sábado (14/2), no Barro Preto, foliões relataram um cenário mais organizado nesses dois pontos.



A jornalista Estela Antunes, de 27 anos, que veio de Itajubá, no Sul de Minas, para a folia na capital, disse não ter enfrentado dificuldades até o momento. “Onde eu preciso, tem banheiro. Em alguns lugares há mais filas, mas sempre tem opção”, afirmou.



Pela manhã, ela esteve no bloco Então, Brilha!, com público maior, e relatou experiência semelhante. “O importante é ter estrutura. Se precisar esperar um pouco, tudo bem”, disse.





A publicitária Clarice Sodré, de 24, de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, avalia que a distribuição acompanha o porte dos blocos. “Os grandes acabam recebendo mais gente do que o previsto, então a experiência pode ser pior. Nos médios e pequenos, está mais tranquilo”, explicou.



Sobre as bebidas, a jornalista Amanda Veloso, de 25, de Lavras, no Sul de Minas, afirmou que costuma comprar com ambulantes. “Dá para negociar e também valorizar quem está trabalhando na rua. É gente no sol, carregando gelo e isopor”, comentou.







Para Amanda, o mais interessante do carnaval da capital mineira é consumir as bebidas da própria cidade. “É uma experiência belo-horizontina completa. Você tem tudo”, exalta.



Segundo vendedores ouvidos pela reportagem, como Lieda Aparecida, de 50, itens como Mascate, Chá de Cana, Ice e Lambe-Lambe estavam entre os mais procurados, com preços entre R$ 18 e R$ 20. “Aproveito para curtir o carnaval e ganhar um dinheirinho”, brinca a ambulante.



A presença de foliões com isopores e bebidas próprias também foi comum ao longo do trajeto. É o caso do casal Gabriela Diniz, de, e Guilherme Félix, de 27, que preferiram trazer a bebida de casa, um Xeque Mate lá da Região do Barreiro. Igual a eles, a reportagem flagrou diversos grupos com isopor e gelo, evitando comprar durante os blocos.



O bloco Asa de Banana desfilou pela Avenida Augusto de Lima, com saída às 14h, após concentração iniciada uma hora antes. O repertório misturou axé e rock dos anos 80, tema do desfile deste ano, em apresentação conduzida por banda em trio elétrico e ala de animação.



Policiais Militares permaneceram posicionados nas imediações do trio e em cruzamentos da região. Até o momento, conforme relatos no local, não havia registro de ocorrências graves. Bombeiros e uma ambulância do Samu também acompanharam o desfile.



Banheiros químicos foram distribuídos ao longo da avenida e ruas próximas, com sinalização para orientar o público. As filas eram consideradas moderadas durante a tarde.



A limpeza também foi reforçada: ao menos 10 garis atuavam na via durante o evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o bloco

Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira com repertório inspirado em bandas baianas como Asa de Águia e Chiclete com Banana. Atualmente, reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança.



Em 2026, o tema é “Carnaval retrô: Asa de Banana do Pelô ao rock dos anos 80”, com homenagem a sucessos do rock da década e clássicos do axé.



