CARNAVAL DE BH

Via sonorizada Andradas embala foliões no desfile do Volta Belchior

Estrutura ao longo da avenida mantém o público conectado ao som do bloco que homenageia o cantor cearense. Cortejo neste sábado (14/2) reúne adultos e crianças

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/02/2026 18:41

Com o tema poesia e engajamento social, o bloco se aproximava do fim do trajeto ainda acompanhado por grande público em uma das principais avenidas de Belo Horizonte
Com o tema "Poesia e engajamento social", cortejo do Volta Belchior reúne foliões e fãs do compositor de "Sujeito de sorte" crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O bloco Volta Belchior ocupa a Avenida dos Andradas na tarde deste sábado (14/2) com apoio de uma via sonorizada instalada ao longo do percurso. Mesmo a quilômetros do trio elétrico, é possível ouvir as músicas executadas pela banda.

Com o tema "Poesia e engajamento social", o bloco se aproximava do fim do trajeto ainda acompanhado por grande público em uma das principais avenidas de Belo Horizonte.

Entre os participantes estavam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O publicitário Felipe Diorio, de 41 anos, que mora em São Paulo e já participou de outros carnavais da capital mineira, acompanhava o ator Thalles Terencio, de 35, que veio da capital paulista pela primeira vez para a folia de BH.

O publicitário Felipe Diorio, 41, que já participou de outros carnavais da capital mineira, acompanhava o ator Thalles Terencio, 35, que veio da capital paulista pela primeira vez para o carnaval de BH
O publicitário Felipe Diorio, de 41 anos, acompanhava o ator Thalles Terencio, de 35, que veio da capital paulista pela primeira vez para o carnaval de BH Wellington Barbosa/EM/D.A. Press

“O som daqui é melhor, tem mais espaço, a energia da galera é mais tranquila. O carnaval daqui é bem melhor do que o de São Paulo, bem mais lotado”, disse Thalles.

 Felipe, que já veio outras vezes, também avaliou a estrutura deste ano. “Tem muito mais banheiro e os espaços de comida estão bem mais distribuídos”, relatou.

A via sonorizada foi apontada por foliões como um dos diferenciais do desfile. Caixas de som posicionadas ao longo da avenida mantinham o áudio limpo e audível para quem estava distante do trio, permitindo acompanhar o repertório sem interrupções e a longa distância.

 O público dançava ao som de forró e MPB, enquanto parte dos foliões usava o som dos leques para acompanhar o ritmo. Alguns optaram por fantasias leves ou por retirar a camisa para enfrentar o calor; outros mantiveram produções mais elaboradas.

Guaritas policiais estavam distribuídas pela avenida. O efetivo era menor que o visto em blocos com menor público, mas, segundo militares no local, não havia registro de ocorrências até o momento.

 Em relação aos banheiros químicos, a oferta era também menor do que a observada em outros blocos da cidade, como o Asa de Banana, apesar da grande presença de foliões. Para driblar a estrutura, parte do público recorreu a banheiros de um shopping center na região.

 No mesmo local, foliões também compravam bebidas e alimentos em supermercado para reduzir custos, enquanto outros levaram isopor com gelo e produtos de casa. Viaturas do Samu, da Guarda Civil Municipal, da BHTrans e do Corpo de Bombeiros permaneciam posicionadas ao longo do trajeto.

Sobre o bloco


Em 2026, o Volta Belchior completa 10 anos. Surgiu como homenagem de jornalistas e artistas do Bairro Santa Tereza ao cantor Belchior, então recluso no Sul do país.

O bloco leva ao carnaval referências poéticas e sociais presentes na obra do artista, adaptadas ao ritmo da festa. Nos últimos cortejos, reuniu mais de 100 mil pessoas.

