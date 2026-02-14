Loja aberta durante desfile do Asa de Banana explode em vendas

Uma loja de acessórios abriu as portas durante a passagem do bloco Asa de Banana e registrou aumento no movimento na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, na tarde deste sábado (14/2). O estabelecimento era o único que estava aberto no trecho no momento do desfile.

Ao longo da tarde, foliões entravam e saíam da loja, com predominância de mulheres entre as clientes. Uma vendedora relatou que os itens mais procurados são leques, usados para amenizar o calor, e glitter. Segundo ela, o volume de vendas surpreendeu. “A loja está explodindo de vendas e deve bater recorde. A tendência é abrir também nos próximos dias de carnaval”, afirmou.

O bloco Asa de Banana desfilou pela Avenida Augusto de Lima, com saída às 14h, após concentração iniciada uma hora antes. O repertório mistura axé e rock dos anos 80, tema escolhido para o desfile deste ano, com músicas nacionais e internacionais. A apresentação é conduzida por banda em trio elétrico, com vocalistas, músicos e ala de animação que interagem com o público. O mascote do bloco, caracterizado como uma banana com guitarra, participa da performance.

Policiais militares permaneceram posicionados nas imediações do trio e em cruzamentos da região. Até o momento, segundo relatos colhidos no local, não havia registros de ocorrências graves. Bombeiros e uma ambulância do Samu também acompanhavam o desfile.

Banheiros químicos foram distribuídos ao longo da avenida e ruas próximas, com sinalização para orientar o público e filas reduzidas durante a tarde. A limpeza também foi reforçada: a reportagem observou ao menos 10 garis atuando na via durante o evento.

Sobre o bloco

Criado em 2017, o Asa de Banana desfila desde 2018 no carnaval da capital mineira com repertório inspirado em bandas baianas como Asa de Águia e Chiclete com Banana. Atualmente, reúne cerca de 180 ritmistas e aproximadamente 40 integrantes na ala de dança.

Em 2026, o tema é “Carnaval Retrô: Asa de Banana do Pelô ao Rock dos anos 80”, com homenagem a sucessos do rock da década e clássicos do axé.