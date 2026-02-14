Assine
FOLIA NA CAPITAL

Carnaval e rodeio: foliona une paixões para montar fantasia

Turista paulistana borda a própria roupa inspirada no universo sertanejo. Ela e os amigos saíram de suas cidades para conhecer Clayton e Romário

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter de Gerais
14/02/2026 16:39

Os turistas Tamiri Vilhegas e Dener Vieira gostaram da proposta do carnaval de Belo Horizonte
Os turistas Tamiri Vilhegas e Dener Vieira gostaram da proposta do carnaval de Belo Horizonte e vieram para curtir o show da dupla Clayton e Romário crédito: Melissa Souza/EM/D.A Press

Amantes do sertanejo abusam da criatividade para acompanhar o show da dupla Clayton e Romário, na tarde deste sábado (14/2), no Bloco Beagá na Folia, no entorno do Mineirão, na Região da Pampulha. De acordo com  Tamiri Vilhegas, que veio da capital paulista para conhecer os artistas e vivenciar um carnaval diferenciado, ela bordou a própria fantasia usando uma roupa antiga, lantejoulas, franjas e cola quente poucas horas antes da folia.

"Eu sou viciada em sertanejo. Sou muito fã da dupla. Apaixonada por rodeio, bota e chapéu. Tenho coleção. Amo carnaval por causa da roupa, então decidi (montar a fantasia)", disse a paulistana.

Amigo de Tamiri, Dener Vieira explicou que eles passam todos os carnavais juntos e, neste ano, não seria diferente. O secretário municipal de Capivari de Baixo (SC) diz que não animou a usar fantasia, mas está curtindo a folia na capital.

"A gente não se separa, a gente pesquisou e viu que BH tem uma proposta de carnaval diferente nos últimos três anos", contou.

Já o terceiro amigo, Fábio Barreto, é de Valentim Gentil, no interior de São Paulo, e também ama sertanejo. A expectativa é positiva para a atração. 

