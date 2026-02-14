Assine
CARNAVAL DE BH

Coroação e batizado: a ancestralidade no cortejo do bloco Seu Vizinho

O bloco Seu Vizinho desfilou pela Avenida Mem de Sá, aos pés do Aglomerado da Serra

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
14/02/2026 16:28

O bloco Seu Vizinho reuniu uma multidão sob o sol deste sábado (14/02)
O bloco Seu Vizinho reuniu uma multidão sob o sol deste sábado (14/02) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Com o tema “Batuke de Minas: Coroando nossas afromineiridades”, o Bloco Seu Vizinho desfilou pela Avenida Mem de Sá, aos pés do Aglomerado da Serra na manhã ensolarada deste sábado de carnaval (14/02).

Antes de tudo, o bloco realizou uma performance que representa uma benção inicial para abrir a avenida para o desfile. Durante a celebração, além de acordar o boi, a Rainha Belinha, atual Rainha Conga de Minas Gerais e líder da Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário, coroou a matriarca Merinda Raimunda Maria dos Santos. No microfone, Sérgio Pererê, artista afro mineiro de grande renome, participou da apresentação do bloco entoando canções.

O diretor e idealizador do Seu Vizinho Paulo Vitor Ribeiro, mais conhecido como PV, ressalta a importância da benção proferida pelas “Vizinhas das C’Antigas”, um grupo formado por mulheres idosas participantes da oficina de contação de histórias e composição musical. “Para nós, a benção inicial é o momento mais importante, mais lindo e mais forte do cortejo, para abrir os caminhos da avenida”.

O gesto simboliza a importância da continuidade e da ancestralidade para a comunidade. Ao mesmo tempo, a participação de MC Morena mostra o diálogo com o presente. “Hoje a gente está muito feliz de ver uma conexão entre o tambor e o carnaval de rua de Belo Horizonte”, diz PV.

O boi por fim foi batizado de Serrão, apelido da comunidade do Aglomerado da Serra, fazendo coro à música apresentada pelo bloco: ”Esse boi veio lá do Serrão/Ele não anda sozinho/porque ele é do Seu Vizinho”.

O diretor ainda destaca a importância do bloco para a periferia da capital mineira: “Para nós é muito importante que todo acesso chegue para a periferia. Ter um bloco de carnaval aqui é muito importante para nós. É direito a cultura, é geração de renda, é formação. Então o nosso carnaval não é só em fevereiro, ele dura o ano inteiro”.

bh carnaval carnaval-bh carnaval-2026 serra

