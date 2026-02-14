Assine
HOMENAGEM

Volta Belchior comemora dez anos com cortejo no carnaval de BH

Em uma década, o bloco já levou mais de 100 mil foliões pelas ruas da cidade. Em 2026, lota a Avenida dos Andradas

Alexandre Guzanshe
  • Desfile lembra a história e trajetória do cantor, com a presença da filha do artista
    Desfile lembra a história e trajetória do cantor, com a presença da filha do artista Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Carolina Almeida e Diego Rafael entregam um registro instantâneo da festa, feito com uma mini Polaroid
    Carolina Almeida e Diego Rafael entregam um registro instantâneo da festa, feito com uma mini Polaroid Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Débora Rosa circulava oferecendo lubrificantes canábicos e funis urinários descartáveis
    Débora Rosa circulava oferecendo lubrificantes canábicos e funis urinários descartáveis Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
