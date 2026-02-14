Assine
AMOR NA FOLIA

Casal se fantasia de arara para o carnaval de BH

Foliões se inspiraram em viagem à Amazônia para decidir a fantasia do carnaval

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
14/02/2026 16:45

Liza Vitória Lopes (24) e Vitor Rocha (23) escolheram a fantasia por simbolizar a união entre o casal
Liza Vitória Lopes (24) e Vitor Rocha (23) escolheram a fantasia por simbolizar a união entre o casal crédito: Izabella Caixeta/EM/D.A.Press

Em meio à multidão, um casal de araras vermelhas assistia ao desfile do bloco Seu Vizinho, na Avenida Mem de Sá, na manhã desta sábado (14/2). Liza Vitória Lopes, de 24 anos, e Vitor Rocha, de 23 anos, escolheram a fantasia por simbolizar a união entre o casal.

“Ano passado, a gente foi na Amazônia e descobrimos que as araras sempre andam em par. Elas escolhem um parceiro para o resto da vida. Por isso viemos de par de araras: vamos ficar o resto da vida juntos de parzinho”, revela.

Vitor conta que topou a ideia na mesma hora, mas preferiu não usar a fantasia completa por ser muito calorento: “Eu achei o máximo, só não consegui usar as asas porque está muito calor. No Brasil não tem jeito”.

Liza conta, ainda, que eles já tem mais uma fantasia de casal preparada para o domingo de carnaval: sereia e pescador.

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-bh

