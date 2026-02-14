Casal se fantasia de arara para o carnaval de BH
Foliões se inspiraram em viagem à Amazônia para decidir a fantasia do carnaval
Em meio à multidão, um casal de araras vermelhas assistia ao desfile do bloco Seu Vizinho, na Avenida Mem de Sá, na manhã desta sábado (14/2). Liza Vitória Lopes, de 24 anos, e Vitor Rocha, de 23 anos, escolheram a fantasia por simbolizar a união entre o casal.
“Ano passado, a gente foi na Amazônia e descobrimos que as araras sempre andam em par. Elas escolhem um parceiro para o resto da vida. Por isso viemos de par de araras: vamos ficar o resto da vida juntos de parzinho”, revela.
Vitor conta que topou a ideia na mesma hora, mas preferiu não usar a fantasia completa por ser muito calorento: “Eu achei o máximo, só não consegui usar as asas porque está muito calor. No Brasil não tem jeito”.
Liza conta, ainda, que eles já tem mais uma fantasia de casal preparada para o domingo de carnaval: sereia e pescador.