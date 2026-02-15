Assine
CARNAVAL 2026

Pena de Pavão de Krishna: cortejo azul abriu o domingo de carnaval em BH

Com rostos pintados de azul, café da manhã coletivo, danças e cânticos tradicionais bloco Pena de Pavão de Krishna inicia o cortejo na Avenida José Cândido

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
15/02/2026 10:13

Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

A concentração do bloco Pena de Pavão de Krishna começou às 7h deste domingo (15/2) de carnaval com cânticos, pinturas e frutas sendo distribuídas para os foliões.

O encontro foi na Avenida José Cândido, Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O cortejo, que seguirá sentido Centro, começou às 9h.

Confira as fotos do Pena de Pavão

Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna-Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
FoliÃµes se preparam para o bloco Pena de PavÃ£o de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
FoliÃµes se preparam para o bloco Pena de PavÃ£o de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press

