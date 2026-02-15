Pena de Pavão de Krishna: cortejo azul abriu o domingo de carnaval em BH

A concentração do bloco Pena de Pavão de Krishna começou às 7h deste domingo (15/2) de carnaval com cânticos, pinturas e frutas sendo distribuídas para os foliões.
O encontro foi na Avenida José Cândido, Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O cortejo, que seguirá sentido Centro, começou às 9h.
Confira as fotos do Pena de Pavão
Foliões se preparam para o bloco Pena de Pavão de Krishna Jair Amaral/EM/D.A. Press
