Integrantes da banda Lagum interagem com fãs durante aquecimento do bloco

A Praça da Liberdade acordou ao som de Lagum na manhã deste domingo de carnaval (15/02). Enquanto a bateria do bloco Algum na Avenida se aquecia na Rua Sergipe, os integrantes da banda desciram do trio e interagiram com os fãs.

“É uma vibe surreal, o que eles fazem é incrível, jogam todo mundo lá pra cima”, diz Sarah Elen Rodrigues Gonçalves. Ela conta que se tornou fã da banda por meio do namorado, Liu Rozado dos Santos.

O casal também acompanhou o cortejo de 2025 e, assim como no ano passado, chegou cedo para poder ficar na corda e ver os cantores de perto. Para Liu, o show é muito bom, mas a vibe do carnaval é diferente.

“Acho que aqui na avenida a gente tem uma conexão muito mais próxima deles. Eles acabaram de vir aqui interagir com a gente. As músicas têm um arranjo diferente e a energia do carnaval é diferente.”