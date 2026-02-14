Assine
FOLIA NA CAPITAL

Imagens aéreas, fotos e vídeo: veja como foi o Bloco da Calixto em BH

Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval

14/02/2026 23:13 - atualizado em 14/02/2026 23:13

Criado em 2014, o Bloco da Calixto foi idealizado e é comandado por Aline Calixto, que se tornou a primeira mulher a liderar sozinha um grande bloco de carnaval em Belo Horizonte
Criado em 2014, o Bloco da Calixto foi idealizado e é comandado por Aline Calixto, que se tornou a primeira mulher a liderar sozinha um grande bloco de carnaval em Belo Horizonte crédito: @estev4m/Esp. EM/D.A Press

Formado por sete músicos no trio elétrico - entre base harmônica, bateria e percussões -, o Bloco da Calixto desfilou na tarde deste sábado (14/2) em Belo Horizonte. 

A concentração começou por volta de meio-dia, na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua São Paulo, no Centro. Uma hora depois, o cortejo teve início. 

Aline Calixto, cantora e idealizadora do bloco-Marcos Vieira/EM/DA. Press
Foliões se divertem durante o Bloco da Calixto -Marcos Vieira/EM/DA.Press
Criado em 2014, o Bloco da Calixto foi idealizado e é comandado por Aline Calixto, que se tornou a primeira mulher a liderar sozinha um grande bloco de carnaval em Belo Horizonte-@estev4m/Esp. EM/D.A Press
Aline Calixto, cantora e idealizadora do bloco-Marcos Vieira/EM/DA.Press
Como em outras edições, a cantora e idealizadora do projeto musical, Aline Calixto, comandou a festa. A passagem da artista foi registrada pela reportagem por meio de fotos e imagens aéreas.

Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval e ocupando o Centro da cidade com um público fiel e diverso.

A cada edição, o desfile se renova, musical e conceitualmente, sem perder a identidade construída desde a fundação.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte carnaval

