Imagens aéreas, fotos e vídeo: veja como foi o Bloco da Calixto em BH
Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval
Formado por sete músicos no trio elétrico - entre base harmônica, bateria e percussões -, o Bloco da Calixto desfilou na tarde deste sábado (14/2) em Belo Horizonte.
A concentração começou por volta de meio-dia, na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua São Paulo, no Centro. Uma hora depois, o cortejo teve início.
Como em outras edições, a cantora e idealizadora do projeto musical, Aline Calixto, comandou a festa. A passagem da artista foi registrada pela reportagem por meio de fotos e imagens aéreas.
Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval e ocupando o Centro da cidade com um público fiel e diverso.
A cada edição, o desfile se renova, musical e conceitualmente, sem perder a identidade construída desde a fundação.
