Imagens aéreas, fotos e vídeo: veja como foi o Bloco da Calixto em BH

Formado por sete músicos no trio elétrico - entre base harmônica, bateria e percussões -, o Bloco da Calixto desfilou na tarde deste sábado (14/2) em Belo Horizonte.

A concentração começou por volta de meio-dia, na Avenida Amazonas, na esquina com a Rua São Paulo, no Centro. Uma hora depois, o cortejo teve início.

Aline Calixto, cantora e idealizadora do bloco Marcos Vieira/EM/DA. Press Foliões se divertem durante o Bloco da Calixto Marcos Vieira/EM/DA.Press Criado em 2014, o Bloco da Calixto foi idealizado e é comandado por Aline Calixto, que se tornou a primeira mulher a liderar sozinha um grande bloco de carnaval em Belo Horizonte @estev4m/Esp. EM/D.A Press Aline Calixto, cantora e idealizadora do bloco Marcos Vieira/EM/DA.Press Voltar Próximo

Como em outras edições, a cantora e idealizadora do projeto musical, Aline Calixto, comandou a festa. A passagem da artista foi registrada pela reportagem por meio de fotos e imagens aéreas.

Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval e ocupando o Centro da cidade com um público fiel e diverso.

A cada edição, o desfile se renova, musical e conceitualmente, sem perder a identidade construída desde a fundação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E para não perder nada sobre o carnaval de Belo Horizonte, acompanhe nossa página oficial!