Chuva pode voltar a BH, mas só na quarta-feira de cinzas

O calor com dias ensolarados será companheiro dos foliões no carnaval de Belo Horizonte (MG), com a previsão de chuvas apenas a partir da quarta-feira de cinzas (18/02).

Antes disso, termômetros podem chegar a 32°C na terça-feira (17/02), um dia antes do retorno do clima chuvoso. A previsão são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A capital mineira amanheceu com termômetros na casa dos 18°C neste domingo (15/02) e a tarde deve ter calor intenso, com máxima estimada em 31°C.

A Defesa Civil Municipal alerta para a expectativa de umidade relativa do ar em torno de 35%, índice considerado baixo para os padrões do período.

Onde o dia amanheceu mais fresco?

As manhãs mais frescas foram registradas nas regiões Oeste e Centro-Sul. Na regional Oeste, os termômetros marcaram 18°C às 6h, mas a sensação térmica despencou para 9,2°C devido aos ventos; já na Centro-Sul, a mínima foi de 18,6°C, registrada às 6h15.

Na sequência das temperaturas intermediárias, a regional Venda Nova apresentou 18,9°C por volta das 5h10.

Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais elevadas ocorreram nas zonas Norte e Sul da capital. A regional da Pampulha registrou 19,8°C às 5h, com uma curiosa sensação térmica de 19,9°C, ligeiramente acima da temperatura real.

O índice mais alto do início do dia foi observado no Barreiro, onde a temperatura não baixou de 20°C, marca aferida às 5h50.

Entre domingo (15/02) e segunda-feira (16/02), o sol aparece entre poucas e muitas nuvens, mantendo as condições secas com índices de umidade mínima que podem chegar aos 30%, segundo o Inmet.

As manhãs seguem amenas, com termômetros registrando mínimas estáveis entre 16°C e 17°C, sem previsão de chuva para os primeiros três dias do período analisado.

A partir de quarta-feira, o cenário meteorológico na capital mineira sofre uma transição, com a chegada de maior nebulosidade e a ocorrência de pancadas de chuva isoladas.

Essa mudança traz um ligeiro declínio nas temperaturas máximas, que caem para 29°C na quinta-feira (19/02), enquanto as mínimas apresentam uma tendência de elevação, chegando aos 19°C.

O aumento da umidade, que volta a atingir patamares de até 90%, será acompanhado por ventos que podem apresentar rajadas ocasionais, sinalizando um final de semana mais instável e menos abafado do que o início do período.

Variação térmica nas regionais de Belo Horizonte

Oeste e Centro-Sul: as temperaturas mais baixas da manhã, chegando a 18°C

Sensação térmica: a marca de 9,2°C registrada na regional Oeste devido à ação dos ventos

Pampulha: a ocorrência de sensação térmica de 19,9°C, ligeiramente superior à real

Barreiro: o registro da mínima mais elevada da capital, mantendo-se em 20°C

Venda Nova: a medição de 18,9°C durante a madrugada como temperatura intermediária



Dicas de cuidado e prevenção para os foliões

Hidratação constante: a ingestão de água deve ser priorizada mesmo sem a sensação de sede

Proteção solar: o uso de protetor solar, chapéus e óculos escuros é indispensável sob o sol forte

Alimentação leve: o consumo de frutas e alimentos frescos auxilia na manutenção da energia

Roupas leves: o uso de tecidos de fibras naturais facilita a transpiração do corpo

Umidificação das mucosas: o uso de soro fisiológico no nariz e olhos ajuda a combater o ar seco