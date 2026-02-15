Foliões do Marinada aprovam bloco na Pampulha

O Marinada, primeiro bloco da cantora Marina Sena, agita multidão em frente ao Mineirão, na Pampulha, neste domingo (15/2) de carnaval. Apesar de ser fora da região central de BH, os foliões aprovaram a escolha do local.

Entre os pontos positivos apontados, estão o espaço amplo da Avenida Antônio Abrahão Caram, por onde o trio vai andar, e a facilidade para chegar.

“A coisa mais incrível que ela [Marina Sena] poderia fazer era voltar para o público mineiro. Aqui é bem fresco por causa das árvores. Muito melhor que os outros lugares”, afirma Isabella Justo, de 24 anos. Ela conta que saiu do Bairro Santa Efigênia e teve facilidade para chegar na Pampulha de Uber.

Ana Luiza Valadares, de 25 anos, também veio para o bloco de Uber, mas conta que o plano é ir embora de ônibus, especialmente pela passagem ser gratuita aos domingos em BH.

Cláudia e Larissa gostaram da logística do bloco na Pampulha

Cláudia de Jesus Almeida, de 43, trouxe a filha Larissa Almeida Rodrigues, de 15, para ver a cantora Marina Sena e gostou da logística do bloco na Pampulha. “Achei aqui melhor. Mais espaço. Foi bem organizado para chegar”, conta.

Para Maria Eduarda, a escolha do local não foi a melhor

Por outro lado, há quem ache que a escolha do local não foi a melhor. “É um bloco maior que a Pampulha aguenta. Muitos amigos meus não vieram porque ia lotar”, afirma Maria Eduarda Franco de Souza, de 19 anos.

Para a belo-horizontina, o Marinada deveria acontecer na Avenida Afonso Pena, no coração de BH. Ela também acha que pessoas que estão distante do trio elétrico não vão conseguir ouvir a música.

Antes do início do bloco, Marina Sena apareceu para passar o som e colocou a multidão no clima da Marinada.

