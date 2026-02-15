Orgulho de ser brasileiro: verde-amarelo tomam as ruas de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Muitos foliões escolheram se vestir de verde e amarelo para este domingo de carnaval (15/2). Os motivos são os mais diversos: Copa do Mundo, eleições, patriotismo e para expressar latinidade.

O casal Júlia e Karen escolheu blusas nas cores do Brasil para curtir o bloco da banda Lagum, na Avenida Brasil, na Região Centro-Sul da capital. “Dei a ideia. Queríamos mostrar que somos muito orgulhosas de sermos latinas”, conta Júlia.

Quando questionada de onde vinha o orgulho de sua latinidade, Júlia explicou que tudo começou quando Bad Bunny ganhou o Grammy. “Também sou fã de futebol americano por causa do ex-marido da Gisele Bundchen. Adorei quando anunciaram que o Bad Bunny seria a atração principal. Fiquei muito feliz porque ele iria representar a gente. Quando ele falou todos os países da América Latina, foi incrível”, diz Júlia.

O vendedor Pedro Henrique de Souza Vidal, de 22 anos, também foi impactado pela apresentação de Bad Bunny. Ele escolheu uma camisa da Seleção Brasileira para curtir o carnaval de BH que, para ele, é o melhor do país no momento, superando o de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“Tenho orgulho de ser mineiro, orgulho de ser brasileiro. Então, a camisa é para representar isso tudo”, afirma. “Semana passada, o Bad Bunny representou todos nós, latinos, e a gente tem que saber que somos latinos também. O brasileiro esquece muito que é latino”, completa.

Bianca Gomes e Dallison Alves estavam de verde e amarelo para lembrar o ano de Copa do Mundo Izabella Caixeta/EM/D.A Press

Mas a apresentação de Bad Bunny não é o único motivo para se usar a camisa do Brasil. Este ano a Seleção briga pelo título de hexacampeão na Copa do Mundo. Para atrair boa sorte, o casal Bianca Gomes e Dallison Alves estava de verde-amarelo. Ela ainda usava um arco com as seis estrelas e ele uma placa com a frase “De olho no hexa”.

“Ano de copa, né? Vamos torcer pelo hexa”, afirma Bianca. “Neymar, traz o título pra gente! 'Tô' ficando doido já”, pede Dallison.

Estudante de engenharia de software, Rafael Duarte, de 19, lembra que, além da Copa, 2026 também é ano de eleição e da Olimpíada de Inverno, que acontece até 22 de fevereiro. “A camisa tem muito significado. O carnaval representa muito o Brasil e estamos em um ano de política e Copa do Mundo”, diz.