"Sem perder o controle": primos seguem conselho da avó para o carnaval
Fantasia bem-humorada desfilava entre os foliões do Bloco da Esquina
Ao sair de casa na manhã deste domingo (15/2) para curtir o Bloco da Esquina, na Avenida dos Andradas, os primos Arthur Walter Soares e Matheus Walter ouviram o conselho da avó: “não perca o controle”.
Obedientes, eles seguiram o pedido de maneira inusitada: pregaram um controle remoto no copo para não perder o objeto de vista durante todo o carnaval.
“A vovó pediu para eu curtir o carnaval sem perder o controle, então eu não vou perder o controle, não!” disse Arthur, muito bem humorado.
Ele escolheu se vestir com uma camisa do Brasil. “Para representar nossa pátria amada. Tem tudo a ver com esse bloco que representa Minas Gerais e o Brasil como um todo”, afirma.