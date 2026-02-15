Assine
"Sem perder o controle": primos seguem conselho da avó para o carnaval

Fantasia bem-humorada desfilava entre os foliões do Bloco da Esquina

Izabella Caixeta
15/02/2026 13:35 - atualizado em 15/02/2026 13:37

Fantasias irreverentes marcam o carnaval de BH, como o controle remoto dos primos Arthur e Matheus
Fantasias irreverentes marcam o carnaval de BH, como o controle remoto dos primos Arthur e Matheus

Ao sair de casa na manhã deste domingo (15/2) para curtir o Bloco da Esquina, na Avenida dos Andradas, os primos Arthur Walter Soares e Matheus Walter ouviram o conselho da avó: “não perca o controle”.

Obedientes, eles seguiram o pedido de maneira inusitada: pregaram um controle remoto no copo para não perder o objeto de vista durante todo o carnaval.

“A vovó pediu para eu curtir o carnaval sem perder o controle, então eu não vou perder o controle, não!” disse Arthur, muito bem humorado.

Ele escolheu se vestir com uma camisa do Brasil. “Para representar nossa pátria amada. Tem tudo a ver com esse bloco que representa Minas Gerais e o Brasil como um todo”, afirma.

Tópicos relacionados:

carnaval carnavalbh

