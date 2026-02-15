Ambulantes apostam em alta nas vendas no segundo dia do carnaval em BH

Com caixas térmicas abastecidas e carrinhos reforçados, ambulantes apostam no aumento do público para melhorar o faturamento no desfile do bloco Beiço do Wando, neste domingo (15/2), em BH. A expectativa é de que o movimento deste domingo supere o registrado na abertura do carnaval.



Helen Santos decidiu mudar a estratégia para tentar ampliar os ganhos. “Ontem estava pior, vendi pouco. Hoje apostei nas bebidas do carnaval de BH, nos drinques prontos. A expectativa é que aqui no Wando saia mais”, afirma.

O bloco conta com a participação do cantor Rogério Flausino, da banda Jota Quest, no desfile deste domingo. A concentração começou às 8h, e o cortejo saiu às 9h da Avenida Brasil, 1.245, no bairro Funcionários, em direção à Avenida Brasil, 845, no bairro Santa Efigênia.



O ambulante Sabio Martins também investiu nos drinques já preparados como principal produto. “Foi a aposta. Os drinques prontos já venderam antes. É a primeira vez que a gente tem mais tempo de bloco, então acho que dá para aproveitar mais. Mas já está saindo muito”, diz.



Para Samila Maria, o cenário é mais animador do que no primeiro dia de folia. “Vendi mais Xeque-Mate hoje. Ontem foi muito fraco, parecia meio vazio nesse primeiro dia. Hoje está melhor, pelo menos para a mercadoria”, relata.