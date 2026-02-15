Assine
overlay
Início Gerais
EXPECTATIVA

Ambulantes apostam em alta nas vendas no segundo dia do carnaval em BH

Após sábado de movimento considerado fraco, trabalhadores reforçam estoque e investem em drinques prontos para aproveitar público maior neste domingo (15/2)

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
15/02/2026 12:04

compartilhe

SIGA
x
Expectativa é de que o movimento deste domingo supere o registrado na abertura do carnaval
Expectativa é de que o movimento deste domingo supere o registrado na abertura do carnaval crédito: Quéren Hapuque/EM/D.A Press

Com caixas térmicas abastecidas e carrinhos reforçados, ambulantes apostam no aumento do público para melhorar o faturamento no desfile do bloco Beiço do Wando, neste domingo (15/2), em BH. A expectativa é de que o movimento deste domingo supere o registrado na abertura do carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Helen Santos decidiu mudar a estratégia para tentar ampliar os ganhos. “Ontem estava pior, vendi pouco. Hoje apostei nas bebidas do carnaval de BH, nos drinques prontos. A expectativa é que aqui no Wando saia mais”, afirma. 

Leia Mais

 

O bloco conta com a participação do cantor Rogério Flausino, da banda Jota Quest, no desfile deste domingo. A concentração começou às 8h, e o cortejo saiu às 9h da Avenida Brasil, 1.245, no bairro Funcionários, em direção à Avenida Brasil, 845, no bairro Santa Efigênia.

O ambulante Sabio Martins também investiu nos drinques já preparados como principal produto. “Foi a aposta. Os drinques prontos já venderam antes. É a primeira vez que a gente tem mais tempo de bloco, então acho que dá para aproveitar mais. Mas já está saindo muito”, diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para Samila Maria, o cenário é mais animador do que no primeiro dia de folia. “Vendi mais Xeque-Mate hoje. Ontem foi muito fraco, parecia meio vazio nesse primeiro dia. Hoje está melhor, pelo menos para a mercadoria”, relata.

Tópicos relacionados:

bebidas bh camelos carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay