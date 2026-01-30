Bloco Beiço do Wando: a história e o sucesso do bloco de música brega de BH

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Carnaval de BH continua conquistando novos adeptos, e a folia de 2026 está prevista para ser ainda maior que a deste ano. Para este ano, 612 blocos de rua se cadastraram para desfilar, o que representa um aumento de cerca de 8% em relação aos 568 inscritos em 2025. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), do total, 178 blocos vão participar pela primeira vez.

Conforme o Executivo municipal, também há expectativa de aumento dos cortejos. Ao menos 660 desfiles estão previstos para serem realizados nas dez regionais da cidade durante a programação oficial do carnaval, entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro (incluindo o pré, o feriado e o pós-carnaval).

Para o carnaval de 2026, esse número já representa um aumento de cerca de 43,48% em comparação com os 460 que foram para as ruas em 2025, embora o número de cortejos possa oscilar até o período oficial (historicamente cerca de 20% das inscrições podem desistir), a expectativa para a folia é de que seja ainda maior que as edições passadas.

Um desses blocos é o Beiço do Wando, sucesso da capital mineira. Mas por que ele é tão famoso e querido? Trouxemos a história do bloco para você se apaixonar também.

Beiço do Wando: um bloco diferenciado

O Beiço do Wando foi criado em outubro de 2015 por amigos apaixonados por carnaval. Em uma conversa despretensiosa na mesa de um boteco na região da Savassi, tiveram a ideia de criar um bloco diferenciado dos demais.

Na época, o axé era o estilo musical mais tocado nos blocos, e eles decidiram que o estilo escolhido seria o brega, pois não tinha bloco que tocasse esse ritmo em BH. E como Wando é considerado um dos maiores cantores de brega do país, o nome ficou definido por Felipe (um dos organizadores) como Beiço do Wando.

Em 2019, eles decidiram inovar mais uma vez e trouxeram para cima do trio a cantora e rainha do rebolado, Gretchen. A musa cantou vários sucessos, entre eles, o hit “Conga, Conga, Conga”. Por ser um ícone da música brega e atual rainha do meme na internet, fez muito sucesso entre o público do bloco, que conta com pessoas de todas as idades.

O Beiço do Wando foi criado em outubro de 2015 por amigos apaixonados por carnaval. Phillipe Guimarães/Divulgação

A bateria e o repertório do bloco

Como falado, o ritmo musical escolhido pelo bloco foi a música brega, e isso permanece até hoje. Contando com cerca de 350 integrantes, a bateria colore as ruas da capital mineira de amarelo, cor do bloco, e explora as lembranças do público em seu desfile.

O repertório é composto por canções que remetem à memória afetiva do público; é inspirado em sucessos de Wando (é claro!), Reginaldo Rossi, Sidney Magal, Gretchen, Roupa Nova, Roberto Carlos, Chitãozinho e Xororó e diversos outros que encheram o coração dos apaixonados por décadas.

Atualmente, a bateria do bloco conta com 170 ritmistas, além da banda composta por Ícaro Eugênio (guitarra e backing vocal), Igor Eugênio (vocal), Karol Braga (vocal), Wesley Calmon (bateria), Gustavo Reis (baixo), Gustavo Henrique (teclado) e Caio Falqueto (regente).

O bloco também se apresenta em eventos particulares, além de festejos de aniversário em outubro e ensaios abertos antes do carnaval.Para conferir o local exato e o horário da concentração em 2026, é fundamental checar o Instagram do bloco, onde todos os detalhes dos ensaios e do desfile oficial são divulgados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E para não perder nada sobre o Carnaval de Belo Horizonte acompanhe nossa página oficial!



