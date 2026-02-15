Assine
overlay
Início Gerais
NA AVENIDA

Marina Sena chega para Marinada com uma hora e meia de atraso

Antes mesmo de a artista chegar, as pessoas ao redor do trio passaram mal por causa da aglomeração e do calor

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
15/02/2026 17:05 - atualizado em 15/02/2026 17:16

compartilhe

SIGA
x
Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação
Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Com uma hora e meia de atraso, a cantora Marina Sena chega ao bloco Marinada, que ocorre na Avenida Antônio Abrahão Caram neste domingo (15/2) de carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A concentração estava marcada para 13h e, antes mesmo de a artista chegar, as pessoas ao redor do trio passaram mal por causa da aglomeração e do calor. Os foliões chegaram a vaiar.

Leia Mais

Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação e barulho de leques batendo. Marina começou a apresentação com o grito do hit da folia: “É carnaval no Brasil”. A música, do EP "Marinada", tem sido a trilha sonora do carnaval em todo o país.

No repertório da cantora mineira, também há músicas do álbum "Coisas naturais".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de a cantora chegar, a reportagem do Estado de Minas viu ao menos sete pessoas recebendo atendimento médico. As pessoas estão recorrendo ao leque para tentar aliviar o calorão.

Tópicos relacionados:

carnaval carnaval-2026 carnavalbh marina-sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay