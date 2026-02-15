Marina Sena chega para Marinada com uma hora e meia de atraso

Com uma hora e meia de atraso, a cantora Marina Sena chega ao bloco Marinada, que ocorre na Avenida Antônio Abrahão Caram neste domingo (15/2) de carnaval.

A concentração estava marcada para 13h e, antes mesmo de a artista chegar, as pessoas ao redor do trio passaram mal por causa da aglomeração e do calor. Os foliões chegaram a vaiar.

Quando a artista apareceu, as vaias foram substituídas por gritos de animação e barulho de leques batendo. Marina começou a apresentação com o grito do hit da folia: “É carnaval no Brasil”. A música, do EP "Marinada", tem sido a trilha sonora do carnaval em todo o país.

No repertório da cantora mineira, também há músicas do álbum "Coisas naturais".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de a cantora chegar, a reportagem do Estado de Minas viu ao menos sete pessoas recebendo atendimento médico. As pessoas estão recorrendo ao leque para tentar aliviar o calorão.