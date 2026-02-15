Carnaval de BH: maior pressão de lixo e atendimentos médicos de urgência
Dados da Prefeitura de Belo Horizonte mostram que foliões buscam mais informações, produzem mais resíduos e precisam de mais ambulâncias
O primeiro dia de carnaval de Belo Horizonte revela uma tendência: mais resíduos a serem coletados e uma necessidade de atendimentos móveis de urgência médica duplicando.
É o que mostra o comparativo do boletim de serviços e estruturas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sobre o primeiro dia do carnaval deste ano (referente a 14/2) e o primeiro de 2025 (1º de março). Confira a tabela abaixo.
O volume de resíduos pode ser um reflexo de maior geração de lixo por folião ou uma concentração maior de público, visto que o total recolhido subiu 52,6% mesmo com uma leve redução no número de blocos e de efetivo da SLU.
Os atendimentos do Samu quase dobraram (+81,8%), enquanto que os atendimentos nos postos médicos avançados foram reduzidos quase pela metade (-43,1%).
A Guarda Municipal deixou de focar em abordagens repressivas ou preventivas físicas para se tornar uma central de informações de autoproteção.
Qual foi o índice mais alto?
O salto de quase 500% em informações ao turista foi o índice de maior elevação e sugere um público mais diverso ou menos familiarizado com a cidade, mas também a facilidade de encontrar postos informativos.
A redução drástica em desvios de ônibus (-37,6%) e bloqueios de trânsito (-10,6%), mantendo o número de viagens estável, aponta para um planejamento de tráfego mais cirúrgico e menos disruptivo para o funcionamento da cidade.
O carnaval de 2026 em seu primeiro dia mostra uma festa mais limpa na conduta (menos clandestinidade), porém mais impactante no serviço público de limpeza e saúde. O cidadão está buscando mais auxílio informativo do que sendo alvo de fiscalização direta.
A ausência de eventos clandestinos e vistorias de som sugere que o carnaval se oficializou de vez, com blocos e foliões respeitando as normas estabelecidas, o que reduz a necessidade de intervenção punitiva da fiscalização.
Comparativo 1º dia de carnaval (2025 para 2026)
2025/2026/%
Belotur
- Número de blocos: 66/63(-4,5%)
- Diárias de banheiros químicos: 2.764/2.195 (-20,5%)
SLU
- Lixo recolhido (t): 152,6/233 (+52,6%)
- Efetivo: 1.526/1.446 (-5,2%)
Saúde
- Atendimentos SAMU: 33/60 (+81,8%)
- Postos médicos avançados: 116/66 (-43,1%)
BHTrans
- Efetivo: 417/410 (-1,6%)
- Bloqueios de trânsito: 660/590 (-10,6%)
- Desvios de linhas de ônibus: 242/151 (-37,6%)
- Viagens realizadas: 1.4089/1.4341 (1,7%)
- Atendimentos "Posso Ajudar?": 2.361/3.130 (+32,5%)
Segurança (Guarda Municipal)
- Efetivo: 1.021/1.015 (-0,5%)
- Abordagens preventivas: 987/726 (-26,4%)
- Informações ao turista e cidadão: 1.483/8.712 (487,4%)
- Orientações de autoproteção: 522/1644 (214,9%)
- Registro de ocorrências: 5/10 (100%)
Fiscalização
- Ações de fiscalização: 1.544/1.514 (-1,9%)
- Eventos clandestinos: 1/0 -
- Vistorias de poluição sonora:3/0 -
- Demanda no WhatsApp: 69/9 (-86,9%)
Fonte: PBH