Carnaval de BH: maior pressão de lixo e atendimentos médicos de urgência

O primeiro dia de carnaval de Belo Horizonte revela uma tendência: mais resíduos a serem coletados e uma necessidade de atendimentos móveis de urgência médica duplicando.

É o que mostra o comparativo do boletim de serviços e estruturas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sobre o primeiro dia do carnaval deste ano (referente a 14/2) e o primeiro de 2025 (1º de março). Confira a tabela abaixo.

O volume de resíduos pode ser um reflexo de maior geração de lixo por folião ou uma concentração maior de público, visto que o total recolhido subiu 52,6% mesmo com uma leve redução no número de blocos e de efetivo da SLU.

Os atendimentos do Samu quase dobraram (+81,8%), enquanto que os atendimentos nos postos médicos avançados foram reduzidos quase pela metade (-43,1%).

A Guarda Municipal deixou de focar em abordagens repressivas ou preventivas físicas para se tornar uma central de informações de autoproteção.

Qual foi o índice mais alto?

O salto de quase 500% em informações ao turista foi o índice de maior elevação e sugere um público mais diverso ou menos familiarizado com a cidade, mas também a facilidade de encontrar postos informativos.

A redução drástica em desvios de ônibus (-37,6%) e bloqueios de trânsito (-10,6%), mantendo o número de viagens estável, aponta para um planejamento de tráfego mais cirúrgico e menos disruptivo para o funcionamento da cidade.

O carnaval de 2026 em seu primeiro dia mostra uma festa mais limpa na conduta (menos clandestinidade), porém mais impactante no serviço público de limpeza e saúde. O cidadão está buscando mais auxílio informativo do que sendo alvo de fiscalização direta.

A ausência de eventos clandestinos e vistorias de som sugere que o carnaval se oficializou de vez, com blocos e foliões respeitando as normas estabelecidas, o que reduz a necessidade de intervenção punitiva da fiscalização.



Comparativo 1º dia de carnaval (2025 para 2026)



2025/2026/%

Belotur

Número de blocos: 66/63(-4,5%)

66/63(-4,5%) Diárias de banheiros químicos: 2.764/2.195 (-20,5%)

SLU

Lixo recolhido (t): 152,6/233 (+52,6%)

152,6/233 (+52,6%) Efetivo: 1.526/1.446 (-5,2%)

Saúde

Atendimentos SAMU: 33/60 (+81,8%)

33/60 (+81,8%) Postos médicos avançados: 116/66 (-43,1%)

BHTrans

Efetivo: 417/410 (-1,6%)

417/410 (-1,6%) Bloqueios de trânsito: 660/590 (-10,6%)

660/590 (-10,6%) Desvios de linhas de ônibus: 242/151 (-37,6%)

242/151 (-37,6%) Viagens realizadas: 1.4089/1.4341 (1,7%)

1.4089/1.4341 (1,7%) Atendimentos "Posso Ajudar?": 2.361/3.130 (+32,5%)

Segurança (Guarda Municipal)

Efetivo: 1.021/1.015 (-0,5%)

1.021/1.015 (-0,5%) Abordagens preventivas: 987/726 (-26,4%)

987/726 (-26,4%) Informações ao turista e cidadão: 1.483/8.712 (487,4%)

1.483/8.712 (487,4%) Orientações de autoproteção: 522/1644 (214,9%)

522/1644 (214,9%) Registro de ocorrências: 5/10 (100%)

Fiscalização

Ações de fiscalização: 1.544/1.514 (-1,9%)

1.544/1.514 (-1,9%) Eventos clandestinos: 1/0 -

1/0 - Vistorias de poluição sonora: 3/0 -

3/0 - Demanda no WhatsApp: 69/9 (-86,9%)

Fonte: PBH