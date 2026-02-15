Amigos se fantasiam de Xuxa e Paquitas e roubam a cena no Beiço do Wando

No meio da multidão que acompanhava o desfile do bloco Beiço do Wando, na manhã deste domingo (15/2), oito amigos chamaram a atenção dos foliões na Avenida Brasil, entre os bairros Funcionários e Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Moradores de Ipatinga, no Vale do Aço, eles vieram especialmente para curtir o carnaval da capital fantasiados de Xuxa e das Paquitas.

Com figurinos coloridos, botas brancas e muito brilho, o grupo se tornou ponto de parada para fotos ao longo do cortejo. Entre abraços e elogios, a empolgação era visível.

“Está sendo sempre muito especial. Estamos recebendo muito carinho das pessoas, todo mundo quer tirar foto com a gente”, conta Joana, uma das integrantes.

Segundo ela, a escolha da fantasia foi pensada para combinar com o clima nostálgico e romântico do bloco, que completa 10 anos em 2026. “O bloco está sensacional. A gente escolheu vir de Paquita para marcar esta edição histórica”, afirma.