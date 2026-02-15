Lula vai à folia com cautela em ano eleitoral

Brasília e Recife — O desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, na noite deste domingo (15/2), na Sapucaí, terá um componente político que está deixando a cúpula do governo preocupada: o fantasma de crime eleitoral no enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A escola contará com a presença, em um dos carros alegóricos, da primeira-dama, Janja da Silva, e de aliados do petista que não ocupam cargos públicos. O próprio Lula e alguns ministros, porém, vão permanecer no camarote do prefeito do Rio de Janeiro e aliado político, Eduardo Paes (PSD), sem descer à pista, seguindo orientação de sua própria assessoria.

O principal temor é que manifestações políticas sejam caracterizadas, depois, como propaganda eleitoral antecipada, podendo prejudicar a campanha à eleição de Lula para mais um mandato e de outros candidatos governistas. O período legal de campanha começa apenas em 16 de agosto. Até lá, estão vedados pedidos explícitos de voto.

Além das orientações divulgadas pelo Executivo, na semana passada, o Partido dos Trabalhadores (PT) publicou, ontem, uma nota com suas próprias recomendações aos militantes que forem ao desfile, no Rio de Janeiro. "Essa homenagem foi uma iniciativa exclusiva da escola, não tendo qualquer participação do PT ou da Presidência da República. O evento é uma manifestação cultural, sendo proibida qualquer atividade de cunho eleitoral neste momento. É fundamental, portanto, que todos os participantes estejam atentos e mantenham o foco na grande festa popular e espontânea do carnaval", orientou a sigla.

Entre as recomendações do PT estão as de não usar bandeiras, roupas e adereços que liguem Lula ao número 13 ou às eleições de outubro; não exibir ou repetir frases como "É Lula outra vez" ou "É Lula 2026"; não usar itens que contenham ofensas a opositores, especialmente aos já declarados pré-candidatos; e abster-se de "qualquer conduta que se revista de celebração política, manifestação de apoio eleitoral ou reivindicação com leitura eleitoral".

Na sexta-feira, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência publicou regras destinadas às autoridades federais no carnaval, incluindo a proibição de manifestações eleitorais e o uso de diárias e passagens com dinheiro público para a participação em eventos de cunho pessoal. Durante a semana, o tema foi discutido internamente no Executivo devido ao risco de crimes eleitorais durante o desfile na Sapucaí.

Inicialmente, ministros, como a titular da Igualdade Racial, Anielle Franco, também estariam no carro alegórico com Janja. Na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou dois pedidos de limitar contra o desfile protocolados pelos partidos Novo e Missão (recém-criado e ligado ao MBL), argumentando que manifestações culturais não podem ser censuradas. Porém, a Corte deixou recados claros sobre a possibilidade de crimes que podem ser cometidos no desfile, o que acendeu um alerta no Executivo.

"Não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar", disse, em seu voto, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, alertando que condutas irregulares podem ser julgadas posteriormente pelo tribunal.

Galo da Madrugada

Lula iniciou a maratona pessoal de carnaval na manhã de ontem, no desfile do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada, em Recife (PE). Acompanhado de Janja, o chefe do Executivo ficou em um camarote restrito, um espaço separado do público. Ele recebeu bandeiras de Pernambuco e do Brasil e um chapéu.

A presença do presidente havia sido confirmada pelas autoridades políticas do estado. Lula desembarcou em Pernambuco, na sexta-feira, para um compromisso no Cabo de Santo Agostinho. No mesmo dia, Janja esteve no Marco Zero, epicentro da folia recifense. Ela não falou com a imprensa.

Em uma passagem que durou cerca de uma hora e meia, Lula foi agraciado no camarote do bloco. Ele estava rodeado pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB), pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) — ambos vão concorrer ao governo pernambucano, em outubro, e disputam o apoio de Lula — e da noiva de João Campos, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Lula fez uma breve aparição aos foliões. Sorriu, acenou, fez gesto de coração, mas evitou falar com a imprensa. Os políticos registraram a presença do presidente nas redes sociais.

Em uma sequência de quatro fotos com o presidente segurando a bandeira de Pernambuco, Raquel Lyra escreveu: "Uma honra receber o presidente Lula, aqui, no Galo da Madrugada, prestigiando o maior bloco de rua do mundo e o melhor carnaval do planeta, que é o de Pernambuco. E é assim que a gente mostra a força da nossa cultura e do nosso estado. O Galo é gigante, e Pernambuco também". Em outra postagem, Lyra aparece em foto ao lado de Janja.

João Campos também postou uma foto ao lado de Lula e fez uma homenagem: "24 anos depois da última passagem pelo Galo da Madrugada e meu presidente não podia sair sem um presente, não é mesmo? Leva contigo o símbolo máximo do melhor e maior carnaval do mundo", publicou o prefeito. Lula também apareceu ao lado do cantor e compositor Lenine em uma foto publicada nas redes sociais do artista. Ele foi o homenageado oficial do carnaval de Recife neste ano e se apresentou no Marco Zero, mesclando músicas autorais com clássicos regionais, como Dona da Minha Cabeça, de Geraldo Azevedo.

Salvador

À tarde, Lula esteve em Salvador, onde assistiu ao desfile dos trios elétricos no Circuito Campo Grande, o mais tradicional do carnaval baiano. Ele e Janja ficaram no camarote oficial do governo da Bahia, com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Também estiveram presentes a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Da mesma forma que em Recife, Lula não deu declarações, mas acenou aos foliões. Ele assistiu a apresentações da ministra da Cultura e da banda Baiana System. Ele ficou na capital baiana por cerca de duas horas.

"É o Brasil e a Bahia no mesmo ritmo! Receber o presidente Lula e a nossa primeira-dama Janja no carnaval de Salvador é celebrar a alegria do nosso povo e a força da nossa parceria. Viva o maior carnaval do mundo!", celebrou o Jerônimo em suas redes sociais.

*A repórter Darcianne Diogo viajou a convite da Prefeitura de Recife