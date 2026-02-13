Galo da Madrugada: a tradição do maior bloco de carnaval do mundo
-
A estrutura, símbolo da festa na capital pernambucana e do bloco Galo da Madrugada, foi colocada em posição na Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, seguindo o cronograma adotado nos últimos anos, sempre na véspera da abertura oficial do evento.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/21-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074433" width="1114" height="626">
A estrutura, símbolo da festa na capital pernambucana e do bloco Galo da Madrugada, foi colocada em posição na Ponte Duarte Coelho, no Centro da cidade, seguindo o cronograma adotado nos últimos anos, sempre na véspera da abertura oficial do evento.Foto: - Reprodução do Instagram @galodamadrugada
-
A escultura, que mede 32 metros de altura e pesa aproximadamente oito toneladas, começou a ser erguida diante de centenas de foliões. O momento, que é uma tradição, atraiu moradores e turistas diante da “Majestade do Carnaval” de Pernambuco.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/20-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074434" width="1114" height="626">
A escultura, que mede 32 metros de altura e pesa aproximadamente oito toneladas, começou a ser erguida diante de centenas de foliões. O momento, que é uma tradição, atraiu moradores e turistas diante da “Majestade do Carnaval” de Pernambuco.Foto: - Reprodução do Instagram @galodamadrugada
-
A alegoria de 2026 foi criada pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega e traz como tema “Galo Folião Fraterno”, uma homenagem a Dom Helder Câmara (1909 – 1999), arcebispo emérito de Olinda e Recife, conhecido por sua atuação social e defesa dos direitos humanos.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/galo_madrugada.jpg?20260213074433" width="1114" height="626">
A alegoria de 2026 foi criada pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega e traz como tema “Galo Folião Fraterno”, uma homenagem a Dom Helder Câmara (1909 – 1999), arcebispo emérito de Olinda e Recife, conhecido por sua atuação social e defesa dos direitos humanos.Foto: Reprodução/Instagram do Galo da Madrugada
-
O Galo Gigante permanecerá na ponte até o domingo seguinte à Quarta-feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro, marcando o encerramento das comemorações carnavalescas na cidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/08-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074433" width="1114" height="626">
O Galo Gigante permanecerá na ponte até o domingo seguinte à Quarta-feira de Cinzas, no dia 22 de fevereiro, marcando o encerramento das comemorações carnavalescas na cidade.Foto: - Reprodução do Drailton Gomes
-
-
O Galo da Madrugada é considerado o maior bloco de carnaval do mundo e um dos principais símbolos da cultura popular do Recife.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074434" width="1114" height="626">
O Galo da Madrugada é considerado o maior bloco de carnaval do mundo e um dos principais símbolos da cultura popular do Recife.Foto: - Reprodução do Flickr VILMA LUCIA
-
Sua história começou em 1978, quando um grupo de amigos, liderados por Enéas Freire, decidiu criar um bloco para desfilar nas primeiras horas do sábado de carnaval pelas ruas do centro da cidade.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074436" width="1114" height="626">
Sua história começou em 1978, quando um grupo de amigos, liderados por Enéas Freire, decidiu criar um bloco para desfilar nas primeiras horas do sábado de carnaval pelas ruas do centro da cidade.Foto: Reprodução do Youtube Canal Scharlene Guedes
-
A proposta era resgatar a tradição dos antigos carnavais de rua, valorizando o frevo, as orquestras e a participação espontânea dos foliões. O primeiro desfile aconteceu de forma modesta, reunindo pouco mais de 70 pessoas.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074436" width="1114" height="626">
A proposta era resgatar a tradição dos antigos carnavais de rua, valorizando o frevo, as orquestras e a participação espontânea dos foliões. O primeiro desfile aconteceu de forma modesta, reunindo pouco mais de 70 pessoas.Foto: - Galo da Madrugada
-
-
O nome “Galo da Madrugada” surgiu justamente por causa do horário em que o bloco saía às ruas, ainda nas primeiras horas da manhã, simbolizando o despertar da cidade para a folia.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074435" width="1114" height="626">
O nome “Galo da Madrugada” surgiu justamente por causa do horário em que o bloco saía às ruas, ainda nas primeiras horas da manhã, simbolizando o despertar da cidade para a folia.Foto: - Reprodução do Youtube Canal Scharlene Guedes
-
Desde então, o cortejo passou a acontecer todos os anos no sábado de carnaval, consolidando-se como uma tradição recifense.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074435" width="1114" height="626">
Desde então, o cortejo passou a acontecer todos os anos no sábado de carnaval, consolidando-se como uma tradição recifense.Foto: Reprodução do Youtube canal Galo da Madrugada
-
Ao longo das décadas, o bloco cresceu de maneira expressiva. Nos anos 1980 e 1990, o Galo da Madrugada já atraía milhares de foliões e começava a ganhar projeção nacional.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074436" width="1114" height="626">
Ao longo das décadas, o bloco cresceu de maneira expressiva. Nos anos 1980 e 1990, o Galo da Madrugada já atraía milhares de foliões e começava a ganhar projeção nacional.Foto: - Reprodução do Flickr Santolima
-
-
Em 1995, o Galo da Madrugada entrou para o Guinness Book como o maior bloco de carnaval do mundo, título que consolidou sua fama internacional.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/06-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074438" width="1114" height="626">
Em 1995, o Galo da Madrugada entrou para o Guinness Book como o maior bloco de carnaval do mundo, título que consolidou sua fama internacional.Foto: - Reprodução do Gil Vicente
-
O desfile transformou-se em um dos principais cartões-postais do carnaval pernambucano, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo cultural.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/10-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074439" width="1114" height="626">
O desfile transformou-se em um dos principais cartões-postais do carnaval pernambucano, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo cultural.Foto: - Reprodução do Flickr Prefeitura do Recife
-
Outro marco importante na história do bloco foi a criação da escultura do Galo Gigante, instalada na Ponte Duarte Coelho a cada carnaval. A obra passou a simbolizar oficialmente o início da festa e tornou-se um dos elementos mais fotografados do período.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/23-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074438" width="1114" height="626">
Outro marco importante na história do bloco foi a criação da escultura do Galo Gigante, instalada na Ponte Duarte Coelho a cada carnaval. A obra passou a simbolizar oficialmente o início da festa e tornou-se um dos elementos mais fotografados do período.Foto: - Prefeitura de Recife
-
-
O bloco já celebrou personalidades pernambucanas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Ariano Suassuna, Alceu Valença, Capiba, Jackson do Pandeiro e Chico Science, além de reverenciar movimentos culturais, ritmos regionais e manifestações populares.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/15-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074438" width="1114" height="626">
O bloco já celebrou personalidades pernambucanas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Ariano Suassuna, Alceu Valença, Capiba, Jackson do Pandeiro e Chico Science, além de reverenciar movimentos culturais, ritmos regionais e manifestações populares.Foto: - Reprodução do Youtube Canal Scharlene Guedes
-
O Galo da Madrugada também se destaca por sua relação com o frevo, ritmo que é patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/02/05-Frevo.jpg?20260213074439" width="1114" height="626">
O Galo da Madrugada também se destaca por sua relação com o frevo, ritmo que é patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco.Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
-
Durante sua trajetória, o Galo enfrentou desafios relacionados ao crescimento do público, à infraestrutura urbana e à organização do evento. Ainda assim, conseguiu se adaptar às transformações ao longo dos anos sem perder seu caráter democrático.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Galo-da-Madrugada.jpg?20260213074443" width="1114" height="626">
Durante sua trajetória, o Galo enfrentou desafios relacionados ao crescimento do público, à infraestrutura urbana e à organização do evento. Ainda assim, conseguiu se adaptar às transformações ao longo dos anos sem perder seu caráter democrático.Foto: Reprodução do Facebook Recife de Antigamente
-
-
A participação é livre, e não há necessidade de abadá ou ingresso, o que reforça o espírito inclusivo que marcou sua criação. Mais do que um bloco carnavalesco, o Galo da Madrugada tornou-se uma manifestação cultural que representa a identidade do Recife e de Pernambuco.
A participação é livre, e não há necessidade de abadá ou ingresso, o que reforça o espírito inclusivo que marcou sua criação. Mais do que um bloco carnavalesco, o Galo da Madrugada tornou-se uma manifestação cultural que representa a identidade do Recife e de Pernambuco.