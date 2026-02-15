O barata-voa no governo com medo gerado pelo desfile na Sapucaí para homenagear Lula

As últimas duas semanas renderam momentos engraçados no governo federal, do Palácio do Planalto a ministérios, com o receio dos maus dividendos que o desfile da Acadêmicos de Niterói podem trazer para Lula e quem mais topar desfilar em sua homenagem, na Sapucaí.

O desfile da escola de samba é, tal qual todos do Grupo Especial do carnaval carioca, patrocinado pela Embratur. Daí, há receio de algum problema com o TCU. E, na esfera da lei eleitoral, o medo é que seja caracterizada propaganda eleitoral antecipada ou uso de dinheiro público para promoção eleitoral, considerando que outubro está logo ali.

Um assessor no Planalto pediu para saber em detalhes como seria o desfile, com o objetivo de passar um pente-fino e ver se haveria algum problema em Janja ir. Os detalhes foram repassados à primeira-dama para basear sua decisão.

No PT, houve um intenso debate no diretório nacional sobre proceder. Militantes deveriam usar camisas vermelhas com a estrela branca? Os gritos de “Lula lá” estariam autorizados? E o broche? O partido acabou decidindo publicar uma cartilha sobre o tema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mas o episódio que mais fez um carioca que observou todo o processo se divertir foi quando um integrante sulista, preocupado com a suntuosidade em torno da homenagem a Lula, teve uma genial ideia e revelou todo seu conhecimento sobre o Carnaval do Rio. “Não dá para tirar os carros alegóricos?”.