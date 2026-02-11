Assine
O medo que ronda o desfile em homenagem a Lula na Sapucaí

Desfile da Acadêmicos de Niterói vai reunir Janja, ministros, deputados e candidatos

Tatiana Farah
Repórter
11/02/2026 09:02

Com a pressão da oposição e o risco de ferir as regras do TSE, tem candidato desistindo de participar do desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear Lula na Sapucaí no domingo, 15. O temor é de um eventual entendimento da Justiça Eleitoral de que os políticos que compareçam descumpram regras eleitorais.

Um dos que está desistindo de participar é o vice-presidente nacional do PT Jilmar Tatto. Ele disse à coluna ainda estar avaliando os riscos de tomar uma multa.

Além de Janja e ministros, dezenas de parlamentares e pré-candidatos vão desfilar na ala da escola de samba destinada a amigos do presidente.

A coluna já ouviu especialistas que se dividiram sobre o entendimento da Justiça Eleitoral a respeito da legalidade da homenagem a Lula.

