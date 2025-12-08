Assine
overlay
Início Cultura

Embratur lança plataforma para divulgar shows em capitais, começando pelo Rio

Rio de Janeiro Sounds, que será lançado na próxima sexta, vai apresentar a cena musical em português, inglês e espanhol. Próxima cidade é Salvador

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado e Tatiana Farah
GA
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
08/12/2025 17:41

compartilhe

SIGA
x
Embratur lança plataforma para divulgar shows em capitais, começando pelo Rio
Embratur lança plataforma para divulgar shows em capitais, começando pelo Rio crédito: Platobr Cultura

A Embratur vai lançar na sexta-feira, 12, a primeira plataforma de seu projeto com o Queremos! para divulgar a programação musical nas capitais brasileiras. A iniciativa vai começar pelo Rio, com a Rio de Janeiro Sounds, que vai reunir informações em português, inglês e espanhol sobre os shows na cidade. A próxima capital a ganhar uma plataforma de divulgação será Salvador, em janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta da Embratur é promover o cenário musical da cidade e ajudar na orientação dos turistas.

“Ao reunir toda a cena musical da cidade em um único ambiente digital, ampliamos a visibilidade dos artistas, fortalecemos a economia criativa e oferecemos ao visitante uma experiência mais rica, saindo do óbvio e possibilitando que eles descubram novos artistas, explorem os bairros e se conectem com a história musical da cidade”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

A plataforma tem uma página com curadoria do Queremos!, que reunirá recomendações semanais, além de roteiros, informações sobre shows e um mapa dos lugares emblemáticos da cultura musical local.

A plataforma de Salvador deve seguir os mesmos moldes da Rio de Janeiro Sounds.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay