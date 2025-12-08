Embratur lança plataforma para divulgar shows em capitais, começando pelo Rio
Rio de Janeiro Sounds, que será lançado na próxima sexta, vai apresentar a cena musical em português, inglês e espanhol. Próxima cidade é Salvador
A Embratur vai lançar na sexta-feira, 12, a primeira plataforma de seu projeto com o Queremos! para divulgar a programação musical nas capitais brasileiras. A iniciativa vai começar pelo Rio, com a Rio de Janeiro Sounds, que vai reunir informações em português, inglês e espanhol sobre os shows na cidade. A próxima capital a ganhar uma plataforma de divulgação será Salvador, em janeiro.
A proposta da Embratur é promover o cenário musical da cidade e ajudar na orientação dos turistas.
“Ao reunir toda a cena musical da cidade em um único ambiente digital, ampliamos a visibilidade dos artistas, fortalecemos a economia criativa e oferecemos ao visitante uma experiência mais rica, saindo do óbvio e possibilitando que eles descubram novos artistas, explorem os bairros e se conectem com a história musical da cidade”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.
A plataforma tem uma página com curadoria do Queremos!, que reunirá recomendações semanais, além de roteiros, informações sobre shows e um mapa dos lugares emblemáticos da cultura musical local.
A plataforma de Salvador deve seguir os mesmos moldes da Rio de Janeiro Sounds.