Janja ainda não confirmou se vai desfilar em escola do RJ que homenageará Lula

Janja foi convidada para desfilar em carro alegórico da Acadêmicos de Niterói, cujo samba enredo em 2026 homenageia o presidente

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
09/01/2026 02:04

Janja ainda não confirmou com Acadêmicos de Niterói se estará em um carro alegórico da escola de samba no desfile que homenageará Lula no Carnaval carioca. Apesar da indefinição, é certo que o casal vai acompanhar a passagem da agremiação pela Marquês de Sapucaí, na abertura do Grupo Especial, em 15 de fevereiro.

Com a ida ao Rio confirmada, Lula decidirá nesta sexta-feira, 9, como será o calendário de viagens nacionais e internacionais para os primeiros meses do ano, que incluem passagens por Coreia do Sul e Índia.

Nessa quinta-feira, 8, a escola de samba de Niterói usou seu perfil no Instagram para ironizar uma notícia de que a homenagem a Lula revoltou líderes da oposição. “Se for chorar, manda áudio”, disse a Acadêmicos de Niterói, junto a uma foto de Lula mostrando a língua e ao som de “Vou festejar”, na voz de Beth Carvalho.

