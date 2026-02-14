Lula acompanha o Galo da Madrugada em camarote, no Recife

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhará neste sábado (14/2) o desfile do Galo da Madrugada, no Recife. Ele ficará em um camarote restrito.

Acompanhe a cobertura completa do carnaval

Depois da presença no Galo, Lula deve seguir para Salvador e, por fim, para o Rio de Janeiro. "Tenho certeza que o presidente Lula será sempre muito bem-vindo. Não só pela relação política e pessoal que tenho com ele, mas também pelo povo de Pernambuco, que irá recepcioná-lo", comentou o prefeito de Recife, João Campos, em coletiva de imprensa promovida na quinta-feira (12/2).

Na noite de sexta-feira (13/2), Janja esteve presente no evento do Marco Zero, palco central onde ocorrem as apresentações do carnaval de Recife. Ela não falou com a imprensa.

No Galo da Madrugada, serão mais de 30 atrações e são esperadas mais de 2.5 milhões de pessoas. O tema do desfile deste ano é "Frevo no Planeta Galo", com mensagem em defesa do meio ambiente.

A programação começa às 7h30, com concentração na Rua Azul com a Rua Imperial. Às 9h, começa o desfile. O maior bloco do mundo percorreu 6,5km, saindo do Forte das Cinco Pontas em direção ao centro de Recife: Rua Imperial, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol, entre outras.

Homenagens

Com foco na consciência ambiental, as alegorias do Galo destacam elementos naturais — fauna, flora, energias renováveis e práticas sustentáveis — e foram idealizadas com uso de materiais recicláveis como garrafas PET e papelão.

A obra presta tributo a Dom Hélder Câmara e à psiquiatra Nise da Trindade, ícones na defesa dos direitos humanos e da dignidade humana.

A Prefeitura de Recife anunciou, para este ano, uma "surpresa" para o desfile. A novidade é uma homenagem ao filme "O Agente Secreto", que concorre ao Oscar em quatro categorias. Um dos trios promoverá a réplica de um espetáculo que foi apresentado pela primeira vez em Paris, no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No quarto trio, regido pelo maestro Ademir Araújo, o Formiga, a Orquestra Popular do Recife transforma a avenida em sala de ensaio a céu aberto. O grupo exalta o "fervo" dos Guerreiros do Passo e convoca o público a mergulhar nas raízes do frevo. No repertório, estão Três da Tarde, de Lídio Francisco e Lídio Macacão, Relembrando o Norte, de Severino Araújo, e o clássico Vassourinhas, assinado por Joana Batista e Matias da Rocha.