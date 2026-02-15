Assine
overlay
Início PlatôBr
ESCÂNDALO DO MASTER

As orgias de Daniel Vorcaro: PF define critérios para enquadrar políticos

Daniel Vorcaro organizava orgias misturando agentes públicos e privados; PF tem feito distinção entre os casos

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
15/02/2026 02:11 - atualizado em 15/02/2026 08:06

compartilhe

SIGA
x
As orgiais de Daniel Vorcaro: PF define critérios para enquadrar políticos
As orgiais de Daniel Vorcaro: PF define critérios para enquadrar políticos crédito: Platobr Politica

A Polícia Federal passou a tratar com um critério técnico — e não moral — um dos capítulos mais sensíveis da investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro e o banco Master: os encontros sexuais que, segundo o inquérito, eram organizados por ele com a presença de empresários, políticos e outras figuras públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para os investigadores, a simples participação em orgias não configura crime e, isoladamente, não é objeto de persecução penal. Este tem sido o encaminhamento dado aos casos de agentes públicos que participaram das orgias em que a PF tem analisado se vai ou não pedir abertura de inquérito.

A existência dessas orgias já está descrita em um relatório da PF nas mãos de André Mendonça, novo relator do caso. Nele, os investigadores afirmam as orgias faziam parte de uma engrenagem de corrupção sofisticada.

Leia Mais

O entendimento atual da PF é que o tema só ganha relevância criminal quando esses encontros se conectam a outros fatos sob apuração. A linha que separa a curiosidade privada do interesse público está na eventual vinculação entre os participantes e práticas ilegais investigadas — como decisões administrativas suspeitas, favorecimentos indevidos, tráfico de influência, corrupção etc.

Nesses casos, a presença de agentes públicos ou de pessoas com poder decisório em ambientes bancados por Vorcaro pode servir como indício de proximidade, intimidade e possível uso de recursos financeiros, bens ou serviços como forma de criar vínculos e facilitar ilícitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a PF, os encontros funcionariam como mais um ativo utilizado pelo banqueiro para ampliar sua rede de relações e influência, a ser analisado em conjunto com transferências financeiras, contratos, mensagens e outros elementos do inquérito.

Tópicos relacionados:

banco-master daniel-vorcaro orgia sexo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay