Bloco da Esquina cria um jardim de girassóis na avenida

A Avenida dos Andradas se transformou em um grande jardim de girassóis na manhã deste domingo (15/02). Grande parte dos foliões escolheu a fantasia para curtir o Bloco da Esquina, remetendo à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô Borges.

Ao som do Clube da Esquina e de outros sucessos da MPB e do samba, os foliões se protegiam do calor com chapéus e sombrinhas. Integrantes do bloco também borrifaram água no público para ajudar a refrescar.

Leques de todas as cores também decoraram a paisagem da via sonorizada. No auge das músicas, os foliões aproveitaram para “bater o leque” e entrar na batida da música.