CARNAVAL 2026

Bloco da Esquina cria um jardim de girassóis na avenida

Fantasiados de girassol, foliões tomaram a Avenida dos Andradas ao som do Clube da Esquina, em uma manhã de calor, leques coloridos e chuva refrescante

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
15/02/2026 11:55

Leques, sombrinhas e borrifadas de água ajudam o público a enfrentar o calor durante o desfile do Bloco da Esquina
Leques, sombrinhas e borrifadas de água ajudam o público a enfrentar o calor durante o desfile do Bloco da Esquina crédito: Izabela Caixeta/EM/D.A. Press

A Avenida dos Andradas se transformou em um grande jardim de girassóis na manhã deste domingo (15/02). Grande parte dos foliões escolheu a fantasia para curtir o Bloco da Esquina, remetendo à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô Borges.

Ao som do Clube da Esquina e de outros sucessos da MPB e do samba, os foliões se protegiam do calor com chapéus e sombrinhas. Integrantes do bloco também borrifaram água no público para ajudar a refrescar.

Leques de todas as cores também decoraram a paisagem da via sonorizada. No auge das músicas, os foliões aproveitaram para “bater o leque” e entrar na batida da música.

