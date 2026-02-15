Bloco da Esquina cria um jardim de girassóis na avenida
Fantasiados de girassol, foliões tomaram a Avenida dos Andradas ao som do Clube da Esquina, em uma manhã de calor, leques coloridos e chuva refrescante
A Avenida dos Andradas se transformou em um grande jardim de girassóis na manhã deste domingo (15/02). Grande parte dos foliões escolheu a fantasia para curtir o Bloco da Esquina, remetendo à música “Um girassol da cor do seu cabelo”, de Lô Borges.
Ao som do Clube da Esquina e de outros sucessos da MPB e do samba, os foliões se protegiam do calor com chapéus e sombrinhas. Integrantes do bloco também borrifaram água no público para ajudar a refrescar.
Leques de todas as cores também decoraram a paisagem da via sonorizada. No auge das músicas, os foliões aproveitaram para “bater o leque” e entrar na batida da música.