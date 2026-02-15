Assine
CARNAVAL 2026

Ativista de esquerda provoca foliões no Bloco da Anistia

Bloco da Anistia fará desfile curto e pede a libertação de Jair Bolsonaro e de todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
15/02/2026 11:38

Bloco da Anistia reúne foliões de extrema-direita em Belo Horizonte
Bloco da Anistia reúne foliões de extrema-direita em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Ativistas de extrema-direita que se preparavam para desfilar aos gritos de "Fora Xandão, para moralizar a Justiça e pacificar a nação" no Bloco da Anistia em Belo Horizonte, neste domingo (15/2), foram provocados por uma mulher que cantava a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A senhora, que preferiu não se identificar à reportagem, chamou os integrantes da família Bolsonaro de ladrões. Ela foi cercada pelos manifestantes, mas em seguida foi protegida pela Polícia Militar (PM).

O desfile do Bloco da Anistia

Antes de o desfile começar, os foliões se reuniram em oração e escutaram o Hino Nacional. Em razão da idade dos participantes, os organizadores do Bloco da Anistia optaram por um trajeto curto: apenas três quarteirões e em ritmo lento.

O bloco pede a libertação do ex-presidente e de todos os condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Um grupo de cerca de 20 policiais militares acompanha a concentração, que até agora reuniu poucas pessoas.

Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro-Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press
Bloco da Anistia desfila em Belo Horizonte e pede liberdade para Jair Bolsonaro Jair Amaral/EM/D.A Press

Um dos coordenadores do bloco, o produtor cultural Ricardo Chaid, disse que o objetivo é garantir um espaço "na cena cultural" do carnaval. "Estamos trazendo uma indignação, que é ver pessoas inocentes presas há tanto tempo, para o carnaval. Então é um espaço para a direita, que às vezes se vê sem um local para também curtir o carnaval", disse.

 

carnaval-2026 jair-bolsonaro luiz-inacio-lula-da-silva

