Michelle Bolsonaro sobre candidatura: 'Está nas mãos de Deus'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (14/2) que a prioridade atual é cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso, e das filhas e que entrega uma possível candidatura ao Senado pelo Distrito Federal "nas mãos de Deus".

A fala ocorre após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, dizer em entrevista que todos os membros da família devem se candidatar a algum cargo em outubro, citando Michelle como concorrente ao Senado.

"Recebo com carinho as manifestações do povo brasiliense que deseja que eu o represente em um cargo majoritário. Como tudo na minha vida, entrego nas mãos de Deus meu futuro político. Digo novamente, com o coração em paz: minha prioridade é e sempre será meu marido e minhas filhas", escreveu Michelle no perfil do Instagram.

A ex-primeira-dama também citou que Bolsonaro tem a saúde debilitada após o atentado a faca que sofreu em 2018.

Michelle é presidente do PL Mulher, mas está afastada desde dezembro. Na postagem, ela também agradeceu o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, pela compreensão durante o período de licença.

'Todo mundo será pré-candidato'

Na quinta-feira (12/2), Flávio Bolsonaro declarou em entrevista à Jovem Pan que todos os membros da família Bolsonaro vão participar das eleições.

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. O Carlos é pré-candidato a senador em Santa Catarina. O Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina. A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então, acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua área", disse o senador.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro também se manifestou sobre a fala do irmão e apoiou a candidatura de Michelle.

"São duas vagas ao Senado em todos os estados e no Distrito Federal, e minha senadora no DF é Michelle Bolsonaro", escreveu na conta do X.