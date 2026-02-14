Assine
Michelle Bolsonaro sobre candidatura: 'Está nas mãos de Deus'

Pelas redes sociais, a ex-primeira-dama disse que cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é prioridade

Victor Correia - Correio Braziliense
Victor Correia - Correio Braziliense
Repórter
14/02/2026 20:28 - atualizado em 14/02/2026 20:29

Michelle Bolsonaro, wife of former Brazilian president Jair Bolsonaro, leaves the Federal Police headquarters where Bolsonaro is being held, in Brasilia, on November 27, 2025. President Luiz Inacio Lula da Silva said on November 26 that Brazil had given the world a lesson in democracy after his predecessor Jair Bolsonaro was jailed for a failed coup attempt. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
Michelle deve ser pré-candidata ao Senado crédito: Evaristo Sá/AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (14/2) que a prioridade atual é cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso, e das filhas e que entrega uma possível candidatura ao Senado pelo Distrito Federal "nas mãos de Deus".

A fala ocorre após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, dizer em entrevista que todos os membros da família devem se candidatar a algum cargo em outubro, citando Michelle como concorrente ao Senado.

"Recebo com carinho as manifestações do povo brasiliense que deseja que eu o represente em um cargo majoritário. Como tudo na minha vida, entrego nas mãos de Deus meu futuro político. Digo novamente, com o coração em paz: minha prioridade é e sempre será meu marido e minhas filhas", escreveu Michelle no perfil do Instagram.

A ex-primeira-dama também citou que Bolsonaro tem a saúde debilitada após o atentado a faca que sofreu em 2018.

Michelle é presidente do PL Mulher, mas está afastada desde dezembro. Na postagem, ela também agradeceu o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, pela compreensão durante o período de licença.

'Todo mundo será pré-candidato'

Na quinta-feira (12/2), Flávio Bolsonaro declarou em entrevista à Jovem Pan que todos os membros da família Bolsonaro vão participar das eleições.

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. O Carlos é pré-candidato a senador em Santa Catarina. O Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina. A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então, acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua área", disse o senador.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro também se manifestou sobre a fala do irmão e apoiou a candidatura de Michelle.

"São duas vagas ao Senado em todos os estados e no Distrito Federal, e minha senadora no DF é Michelle Bolsonaro", escreveu na conta do X.

