Flávio Bolsonaro ganha Touro de Ouro: ‘Sorte e prosperidade’

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu um Touro de Ouro para simbolizar “sorte e prosperidade” na corrida presidencial das eleições de 2026. O presente foi dado pelo economista Pablo Spyer, que afirmou que a alta da bolsa se deu pelo destaque do pré-candidato nas pesquisas de intenção de voto.

Conforme última pesquisa divulgada pela Genial Quaest, o senador se consolidou como o principal opositor do presidente Lula na disputa, mantendo o segundo lugar nas intenções de voto. Em sete simulações de primeiro turno, Flávio Bolsonaro pontua entre 29% e 33% dos votos, enquanto o petista aparece com percentuais entre 35% e 39% das intenções.

Para Spyer, que também é investidor, influenciador digital e âncora da Jovem Pan, a alta da bolsa, que bateu os 190.369 pontos na tarde de quarta-feira (11/2), se deve ao destaque de Flávio nas pesquisas. Depois do pico, a bolsa caiu para 184.891 pontos, mas segue em tendência de alta no índice Bovespa.

Touro de Ouro, o amuleto da prosperidade pic.twitter.com/7dac1q8ne3 — Pablo Spyer (@PabloSpyer) February 13, 2026

“Os investidores buscam um governo que tenha mais responsabilidade fiscal e eu quero te entregar como símbolo de sorte”, afirmou Spyer, em vídeo compartilhado na rede social X (antigo Twitter). Como resposta, Flávio agradeceu e disse esperar que o touro simbolize “prosperidade para o nosso país, geração de muito emprego e redução de carga tributária”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na publicação, o pré-candidato afirmou que pretende propor um “enxugamento da máquina pública” e a modernização do sistema com reformas. “Já podemos fazer logo de cara um pacotão, um tesouraço, para que a gente possa já ter um norte de como a gente pretende resgatar a economia do nosso Brasil”, comentou Flávio sobre o que planeja fazer assim que tomar posse, caso seja eleito.