Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro ganha Touro de Ouro: ‘Sorte e prosperidade’

Presente foi entregue ao pré-candidato à Presidência após divulgação de pesquisas que mostram o senador como principal opositor de Lula

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/02/2026 16:00

compartilhe

SIGA
x
O pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) recebeu o touro de ouro para simbolizar uma
Flávio Bolsonaro (PL) ganhou o Touro de Ouro do economista Pablo Spyer, que também é investidor e influenciador digital crédito: Reprodução/Redes sociais

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu um Touro de Ouro para simbolizar “sorte e prosperidade” na corrida presidencial das eleições de 2026. O presente foi dado pelo economista Pablo Spyer, que afirmou que a alta da bolsa se deu pelo destaque do pré-candidato nas pesquisas de intenção de voto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme última pesquisa divulgada pela Genial Quaest, o senador se consolidou como o principal opositor do presidente Lula na disputa, mantendo o segundo lugar nas intenções de voto. Em sete simulações de primeiro turno, Flávio Bolsonaro pontua entre 29% e 33% dos votos, enquanto o petista aparece com percentuais entre 35% e 39% das intenções.

Leia Mais

Para Spyer, que também é investidor, influenciador digital e âncora da Jovem Pan, a alta da bolsa, que bateu os 190.369 pontos na tarde de quarta-feira (11/2), se deve ao destaque de Flávio nas pesquisas. Depois do pico, a bolsa caiu para 184.891 pontos, mas segue em tendência de alta no índice Bovespa. 

“Os investidores buscam um governo que tenha mais responsabilidade fiscal e eu quero te entregar como símbolo de sorte”, afirmou Spyer, em vídeo compartilhado na rede social X (antigo Twitter). Como resposta, Flávio agradeceu e disse esperar que o touro simbolize “prosperidade para o nosso país, geração de muito emprego e redução de carga tributária”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na publicação, o pré-candidato afirmou que pretende propor um “enxugamento da máquina pública” e a modernização do sistema com reformas. “Já podemos fazer logo de cara um pacotão, um tesouraço, para que a gente possa já ter um norte de como a gente pretende resgatar a economia do nosso Brasil”, comentou Flávio sobre o que planeja fazer assim que tomar posse, caso seja eleito.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula presidencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay