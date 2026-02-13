'Todo mundo será pré-candidato', diz Flávio sobre família Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (12/2), em entrevista ao programa Pânico Jovem Pan, que os integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro estarão em peso na pré-candidatura para as eleições de 2026.

Segundo ele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve disputar o Senado pelo Distrito Federal, enquanto seus irmãos, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro, pretendem concorrer em Santa Catarina ao Senado e à Câmara dos Deputados, respectivamente.

Flávio é pré-candidato à Presidência da República e disse que apenas Eduardo Bolsonaro, que está atualmente nos Estados Unidos, não participará da disputa.

"Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. O Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina. A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora no Distrito Federal. Então acho que vai ficar mais ou menos cada um me ajudando dentro da sua”, disse.

Até o momento, Michelle e Renan não confirmaram publicamente as pré-candidaturas. Renan Bolsonaro atualmente exerce mandato de vereador em Balneário Camboriú (SC).

Além disso, Flávio afirmou que buscará ampliar alianças para fortalecer seu projeto presidencial. Apesar de reconhecer que o chamado centrão “não é o ideal”, disse que não pretende abrir mão de apoio político. “Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. No Congresso tem de tudo, menos quem não teve voto. Não tem sentido dispensar pessoas ou partidos do centrão que queiram me apoiar”, disse.



O senador disse ainda que espera unir forças com grupos que fazem oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A gente está na véspera de uma eleição que, ao que tudo indica, vai ser bastante apertada. E eu sigo a máxima de que nesse momento, o inimigo do meu inimigo é meu aliado.”