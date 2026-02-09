Assine
ELEIÇÕES 2026

Lula lidera pesquisas ao Planalto e Flávio Bolsonaro fica em 2º lugar

Levantamento da Real Time Big Data aponta que petista supera adversários em todos os cenários; porém, 31% dos entrevistados disseram não saber em quem votar

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
09/02/2026 13:45

Em três cenários estipulados e um espontâneo, Lula lidera pesquisa de intenções de votos e Flávio Bolsonaro fica em segundo lugar
Em três cenários estipulados e um espontâneo, Lula lidera pesquisa de intenções de votos e Flávio Bolsonaro fica em segundo lugar crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República e Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

Nova pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2026 aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente nas intenções de voto. Lula lidera em três cenários estipulados e no cenário espontâneo. Os dados são do levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira (9/2).

Em cenário aberto, quando não foram apresentadas opções aos entrevistados, Lula lidera com 28% das eleições de voto. Na sequência, aparece Flávio, com 14%, e Jair Bolsonaro (PL), com 6%. Trinta e um por cento dos entrevistados disseram não saber em quem votar e 14% optaram pela opção nula.

Cenário 1

No primeiro cenário estipulado, Lula também liderou, desta vez com 39%. Flávio ficou em segundo lugar, com 30% das intenções, e Ratinho JR. (PSD) ficou em terceiro, com 10%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ficou na quarta posição, com 4% das intenções de voto.

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 30%
  • Ratinho JR. (PSD): 10%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Aldo Rebelo (DC): 2%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sei/não respondeu: 8%

Cenário 2

Em um segundo cenário, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), no lugar de Ratinho, Lula segue na liderança com 40%. Flávio continua na segunda posição, com 32%, e Eduardo, com 5%. Com a margem de erro, Leite fica empatado com Zema e Aldo Rebelo (DC).

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Eduardo Leite (PSD): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Aldo Rebelo (DC): 3%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sei/não respondeu: 8%

Cenário 3

Um terceiro cenário considerou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), no lugar de Eduardo Leite. Nele, Lula novamente lidera, Flávio fica em segundo lugar e Caiado se mantém em terceiro.

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Aldo Rebelo (DC): 2%
  • Renan Santos (Missão): 1%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sei/não respondeu: 8%

Segurança e simbolismos

Além das intenções de voto, a pesquisa questionou os entrevistados sobre a capacidade de os candidatos melhorarem aspectos do Brasil, como economia e segurança pública. Confira:

  • Quem mais simboliza a esquerda: Lula, com 84%
  • Quem mais simboliza o Centro: Lula e Ratinho JR. (15%), Eduardo Leite (14%) e Romeu Zema (13%)
  • Quem mais simboliza a direita: Flávio Bolsonaro, com 71%
  • Quem tem mais capacidade de melhorar a segurança pública: Flávio Bolsonaro, com 28%
  • Quem tem mais capacidade de melhorar a economia: Lula (29%)
  • Quem tem mais capacidade de pacificar o Brasil politicamente: Lula e Flávio (24%)
  • Quem tem mais capacidade para melhorar a vida dos mais pobres: Lula (44%), Flávio (17%), Ratinho JR. (13%)

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 7 de fevereiro, com 2 mil entrevistados, em todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-06428/2026.

